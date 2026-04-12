Investigado por volcar su coche mientras cuadruplicaba la tasa de alcohol y circulaba sin carné en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre por supuestamente conducir con una tasa de alcohol casi cuatro veces superior a la permitida y por hacerlo sin haber obtenido nunca el permiso para conducir.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril sobre las 20.40 horas en la calle Josep Melià al producirse un accidente de tráfico, ha explicado el cuerpo policial.

Según la reconstrucción, el conductor perdió el control del vehículo, chocó contra un coche aparcado, que se desplazó y golpeó a un tercero. A consecuencia del impacto, el coche del presunto autor, de origen venezolano y 30 años, acabó volcando.

El conductor arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia de 0,95 mg/l y, además, durante la intervención constataron que el hombre nunca había obtenido ningún permiso para conducir.

Por ello, el conductor fue informado de su condición de investigado y la grúa municipal retiró el vehículo.