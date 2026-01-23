Investigadores de Baleares demuestran que la IA es capaz de distinguir los estilos de flamenco analizando sus letras

Investigadores de Baleares demuestran que la IA es capaz de distinguir los géneros flamencos analizando su vocabulario. - CSIC

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto de Física Transdisciplinar y Sistemas Complejos (Ifisc) ha demostrado que las técnicas de inteligencia artificial (IA) son capaces de distinguir los diferentes géneros flamencos analizando únicamente el vocabulario de sus letras.

El estudio, llevado a cabo por científicos del centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha sido publicado en 'ACMs Journal on Computing and Cultural Heritage'.

La investigación, que aplica el Procesamiento del Lenguaje Natural y el aprendizaje automático sobre más de 2.000 letras, valida el conocimiento tradicional y propone un enfoque cuantitativo para la conservación de este patrimonio cultural inmaterial, según ha informado la delegación en Baleares del CSIC en un comunicado.

Este estudio aporta nuevas perspectivas sobre la evolución cultural e histórica del flamenco y arroja luz sobre cómo se distinguen los distintos géneros a través del lenguaje.

También explora la estructura oculta tras la tradición oral del flamenco, lo que podría tener implicaciones para la conservación del patrimonio cultural y las humanidades digitales.

Los investigadores del Ifisc Pablo Rosillo-Rodes, Maxi San Miguel y David Sánchez analizaron más de 2.000 letras de flamenco y aplicaron un método de aprendizaje automático que utiliza métricas basadas en frecuencias de palabras para predecir la categoría de un texto y distinguir diferentes palos basándose únicamente basado en palabras.

"Descubrimos que, además del ritmo y la tonalidad, el propio léxico contiene información suficiente para clasificar las canciones en su palo correcto con una alta precisión", ha explicado Rosillo-Rodes, autor principal del estudio e investigador doctoral en el Ifisc.

Este enfoque cuantitativo, ha incidido, no solo valida el conocimiento tradicional sino que también desvela nuevas relaciones entre los estilos flamencos.

PATRONES LÉXICOS

Utilizando técnicas de lingüística computacional y análisis de redes, los investigadores identificaron palabras características de cada género y trazaron las relaciones entre estilos.

Por ejemplo, ha señalado Sánchez, investigador principal y profesor titular del Ifisc, han podido observar los "estrechos vínculos históricos conocidos entre soleá y bulerías, y entre tientos y tangos, solo a partir de las letras".

El estudio también revela patrones culturales como que las letras asociadas a las seguiriyas son ricas en vocabulario relacionado con el dolor y la espiritualidad, mientras que las alegrías destacan temas de celebración y geografía, en particular referencias a la ciudad de Cádiz.

"El lenguaje del flamenco codifica las experiencias vividas, las luchas y las celebraciones de sus comunidades", ha afirmado San Miguel, profesor emérito del Ifisc.

El estudio, ha proseguido, construye un "árbol de relaciones" entre los principales palos mediante el cálculo de distancias léxicas y la aplicación de técnicas de análisis de redes.

En este contexto, las bulerías emergen como un "nodo central" que conecta diferentes ramas estilísticas, como los cantes malagueños, como los fandangos y las malagueñas, y los estilos considerados más puros y gitanos, como las seguiriyas y la soleá.

Según Rosillo-Rodes, esta manera de aplicar el aprendizaje automático al patrimonio cultural inmaterial permite "preservar y comprender mejor las complejas historias que encierran las tradiciones orales".