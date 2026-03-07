Investigadores de Baleares evidencian que el consumo de aceite de oliva virgen extra reduce el riesgo cardiovascular

Archivo - Aceite de oliva. - GENERALITAT - Archivo

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) han participado en un estudio estatal que ha evidenciado que el consumo de aceite de oliva virgen extra (AOVE) reduce el riesgo cardiovascular en personas de alto riesgo.

El trabajo, publicado en la revista científica American Heart Journal, diferencia por primera vez en un estudio de esta magnitud entre el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva común, lo que permite identificar con mayor exactitud los beneficios asociados específicamente al consumo del primero.

Además, evalúa una amplia gama de eventos cardiovasculares, como el infarto, el ictus, la enfermedad arterial periférica, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y la mortalidad cardiovascular.

El análisis se ha realizado sobre 7.102 participantes sin enfermedad cardiovascular previa, que han tenido un seguimiento durante una media de 4,7 años, según ha señalado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Los resultados muestran que las personas con un elevado consumo de aceite de oliva virgen extra, aproximadamente más de 40 gramos al día, presentan una reducción significativa del riesgo de eventos cardiovasculares.

En concreto, los participantes con un mayor consumo de este tipo de aceite presentan hasta un 32% menos de riesgo de eventos cardiovasculares en comparación con aquellos con menor consumo.

El estudio también indica que un alto consumo de aceite de oliva virgen extra se asocia especialmente a una reducción del riesgo de ictus, enfermedad arterial periférica y fibrilación auricular.

Por el contrario, el consumo de aceite de oliva común o refinado no mostró asociaciones beneficiosas significativas, lo que podría explicarse por la menor presencia de polifenoles y otros compuestos bioactivos que sí se encuentran en el aceite de oliva virgen extra.

La investigación se ha llevado a cabo en el marco del ensayo Prevención con Dieta Mediterránea (Predimed), de ámbito estatal y que tiene como objetivo demostrar que una dieta mediterránea hipocalórica es más efectiva para prevenir enfermedades cardiovasculares que la tradicional.

Los representante del IdISBa han sido Dora Romaguera y Miquel Fiol, este último miembro del grupo de investigación de Epidemiología Nutricional y Fisiopatología Cardiovascular (Nutrecor).