Investigadores, criadores y ganaderos comparten experiencias sobre la conservación de razas autóctonas en Palma - CAIB

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores, técnicos, asociaciones de criadores y profesionales del sector ganadero participan desde este jueves en el XV Congreso Ibérico de Recursos Genéticos Animales que se celebra en Palma y en el que compartirán estudios y experiencias sobre la conservación de las razas autóctonas, la mejora genética y la valorización de los productos que se obtienen de ellas.

El congreso, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, se celebrará hasta el sábado en el campus de Palma de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, ha participado en la primera jornada del congreso, durante la cual ha explicado la situación de las razas autóctonas de Baleares y el trabajo que se lleva a cabo para conservarlas.

Durante su intervención, Brunet ha explicado que la gran diversidad de razas y poblaciones animales del archipiélago está e"strechamente vinculada" a la insularidad, a las condiciones climáticas y ambientales de cada isla y a la evolución histórica de los sistemas de producción ganadera.

A lo largo de los años, ha señalado, la interacción entre estos factores y la selección que han llevado a cabo los ganaderos han contribuido a configurar un patrimonio ganadero diverso, fruto de la adaptación de los animales a las particularidades de cada isla.

En la actualidad, ha subrayado, esta riqueza se refleja en un total de 33 poblaciones animales reconocidas, 15 de las cuales son razas ganaderas incluidas en el Catálogo oficial de razas de ganado de España, cinco son razas caninas y 13 son agrupaciones raciales.

"Tenemos una diversidad de razas muy importante para un territorio relativamente pequeño. Algunas son bastante conocidas, como el cerdo negro mallorquín, la oveja mallorquina o la vaca menorquina, pero forman parte de una diversidad ganadera mucho más amplia que merece ser reconocida y preservada en conjunto", ha dicho Brunet.

Las 15 razas ganaderas catalogadas están clasificadas como amenazadas, lo que, a juicio de la directora general, hace necesario impulsar medidas para garantizar su conservación y continuidad. En este sentido, ha recordado que en 1979, cuando se publicó el primer catálogo oficial estatal, en Baleares solo figuraban tres razas, la raza bovina mahonesa, la oveja roja mallorquina y la raza porcina balear.

Desde entonces, ha reivindicado, el trabajo de las asociaciones de criadores, los ganaderos, los investigadores y las administraciones ha permitido identificar nuevas poblaciones, reconocer razas y desarrollar programas de conservación y de cría. Algunas han experimentado una evolución favorable, como es el caso de la oveja mallorquina.

LA CONSERVACIÓN GENÉTICA

Uno de los ámbitos que se abordan durante el congreso es la aplicación de las herramientas científicas a la conservación de las razas autóctonas, campo en el que el Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap) desarrolla tareas de conservación genética y de apoyo técnico a los programas de cría.

El banco de germoplasma del Irfap conserva material genético de 12 razas y una agrupación racial, cinco de las cuales disponen de una colección completa. Además, se ha enviado material duplicado de nueve razas al Banco Nacional de Germoplasma Animal, donde tres de ellas también están conservadas de manera completa.

Estos bancos permiten preservar material genético y complementan la conservación que se lleva a cabo directamente en las explotaciones. A esta labor se le suma la gestión de los libros genealógicos, los controles de rendimiento y las evaluaciones genéticas, que ayudan a conocer mejor las poblaciones, controlar la consanguinidad y orientar los programas de cría.

Brunet ha defendido que la conservación genética debe ir acompañada de la continuidad de la actividad ganadera. "Podemos tener muy buenas herramientas de conservación, pero necesitamos ganaderos que sigan criando estos animales. Y, para que puedan hacerlo, también debemos hablar de la viabilidad económica de las explotaciones, de la calidad, de la comercialización y del valor añadido que tienen los productos procedentes de nuestras razas autóctonas", ha sostenido.

El programa del congreso incluye conferencias, comunicaciones científicas y mesas redondas sobre la caracterización de las razas, los sistemas de producción, la sostenibilidad de las explotaciones, la reproducción, la genética molecular y los programas de conservación y mejora.

Entre los trabajos que se presentarán hay investigaciones relacionadas directamente con Baleares, como estudios sobre el cerdo negro mallorquín, la raza bovina menorquina, la gallina ibicenca y las razas equinas baleares, entre otros.

La última jornada, que tendrá lugar el sábado, se centrará especialmente en la valorización de los productos procedentes de razas autóctonas, con sesiones sobre comercialización, certificaciones de calidad, aprovechamiento de la lana y nuevas oportunidades para los productores. También se abordará la relación entre la conservación de estas razas y la viabilidad económica de las explotaciones.