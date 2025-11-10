Investigados dos hombres por robar el motor de una patera bajo custodia en el puerto de Palma

Investigados dos hombres por robar el motor de una patera bajo custodia en el puerto de Palma
Investigados dos hombres por robar el motor de una patera bajo custodia en el puerto de Palma - GUARDIA CIVIL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 10 noviembre 2025 13:59

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres por presuntamente robar el motor de una patera, que se encontraba bajo custodia en el puerto de Palma.

Según la información del Instituto Armado, a mediados del pasado mes de octubre la Policía Portuaria comunicó la desaparición del motor de una de las últimas pateras llegadas a Mallorca proveniente de Argelia.

Los agentes de la Guardia Civil de la sección fiscal del puerto de Palma iniciaron las investigaciones y, junto a efectivos de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (Udaiff), identificaron a dos trabajadores de la zona de estiba del puerto como los presuntos autores.

La investigación señala que los dos hombres habrían aprovechado su acceso a la zona controlada para robar el motor durante la noche. Así, la Guardia Civil ha recuperado el motor.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado