Investigados dos hombres por robar el motor de una patera bajo custodia en el puerto de Palma - GUARDIA CIVIL

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres por presuntamente robar el motor de una patera, que se encontraba bajo custodia en el puerto de Palma.

Según la información del Instituto Armado, a mediados del pasado mes de octubre la Policía Portuaria comunicó la desaparición del motor de una de las últimas pateras llegadas a Mallorca proveniente de Argelia.

Los agentes de la Guardia Civil de la sección fiscal del puerto de Palma iniciaron las investigaciones y, junto a efectivos de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (Udaiff), identificaron a dos trabajadores de la zona de estiba del puerto como los presuntos autores.

La investigación señala que los dos hombres habrían aprovechado su acceso a la zona controlada para robar el motor durante la noche. Así, la Guardia Civil ha recuperado el motor.