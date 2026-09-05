Investigan el accidente de un motorista tras hacer zigzags entre el tráfico en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado un accidente en el que supuestamente un motorista resultó herido leve tras hacer zigzags entre el tráfico en el Paseo Marítimo.

El incidente ocurrió el pasado martes a las 23.30 horas en la avenida Gabriel Roca originado presumiblemente por la conducción temeraria del motorista, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa.

La Base del 092 recibió un aviso que alertaba de una colisión entre una motocicleta y un coche en dirección a Portopí, informando de que el motorista se encontraba tendido en el suelo pero consciente.

Una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se desplazó al lugar y, según la inspección ocular y las manifestaciones de varios testigos, el accidente se desencadenó cuando una motocicleta de gran cilindrada, conducida por un hombre de nacionalidad española de 35 años, circulaba a gran velocidad por la avenida.

El conductor adelantaba al resto de usuarios cambiando de carril constantemente y haciendo zigzags entre el tráfico. En un momento dado, justo cuando un coche que circulaba de manera correcta iba a desplazarse al carril contiguo derecho, la moto impactó con violencia contra la parte trasera derecha de dicho vehículo.

El choque causó daños en la puerta y en el retrovisor del coche, provocando que el motorista perdiera el control y cayera sobre el asfalto.

A consecuencia de la pérdida de control y la inercia de la caída, el conductor de la moto se deslizó hasta impactar finalmente contra un segundo coche que se encontraba aparcado, causándole desperfectos ligeros.

El motorista fue atendido por los servicios de emergencia en el lugar del accidente y, posteriormente, fue trasladado a un centro sanitario en ambulancia para la valoración y tratamiento de sus heridas, de carácter leve.

Los agentes sometieron a la prueba de etilometría a los conductores implicados y todos arrojaron un resultado negativo en los test.

Finalmente, la UVAC instruyó las diligencias preventivas y el atestado por accidente de tráfico para el posterior esclarecimiento de los hechos.