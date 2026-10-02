Investigan a dos repartidores por circular en bicicletas eléctricas manipuladas para superar el límite de velocidad

Agentes de la Policía Local de Palma inspeccionan las bicicletas de los repartidores. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha abierto una investigación contra dos repartidores por supuestamente circular en bicicletas eléctricas manipuladas para superar el límite de velocidad de 25 kilómetros por hora (km/h) y, por lo tanto, convertirse en ciclomotores.

Son dos de las infracciones identificadas por los agentes durante el dispositivo llevado a cabo entre las 09.30 y las 13.00 horas del jueves en la calle Sant Miquel con motivo de la entrada en vigor de la reforma del Reglamento General de Circulación.

Durante el desarrollo del operativo, ha informado el cuerpo municipal, los agentes inmovilizaron dos bicicletas eléctricas que habían sido manipuladas técnicamente para superar el límite de 25 km/h, configurándose tanto funcional como mecánicamente como motocicletas.

Ninguno de los dos repartidores contaba con permiso para circular con ese tipo de vehículos, por lo que la Policía Local abrió diligencias judiciales contra ambos como supuestos autores de un delito contra la seguridad vial.

En materia de tráfico y seguridad vial, los agentes tramitaron varias denuncias administrativas contra nueve 'riders' por no llevar los elementos de seguridad obligatorios como el caso o el chaleco reflectante.

Además, han remitido a la Seguridad Social y a la Policía Nacional los casos de tres trabajadores que carecían de un permiso de residencia y de un contrato laboral legal.