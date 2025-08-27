Investigan a un hombre por quedarse con 225 euros de una cartera olvidada en una gasolinera de Palma

Imagen de las grabaciones de las cámaras de seguridad que han permitido identificar a un hombre por apropiarse de 225 euros de una cartera perdida en una gasolinera de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha identificado a un hombre, de 53 años y nacionalidad española, tras la desaparición de 225 euros en efectivo de una cartera que había sido olvidada en una gasolinera del camino de Son Fangos.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa este miércoles, los hechos ocurrieron la noche del 15 de julio. El perjudicado denunció que, tras lavar su coche, se dio cuenta de que se había olvidado la cartera.

Al regresar, un empleado le entregó sus pertenencias, pero comprobó que faltaba dinero. El trabajador le explicó que fue un conductor de un vehículo quien había encontrado y entregado los objetos.

Ante esta situación, los agentes solicitaron y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. En ellas se podía ver cómo el individuo recogía la cartera, manipulaba su interior y se guardaba algo en el bolsillo antes de entregarla al empleado.

Tras la revisión de las bases de datos, los agentes lograron determinar la identidad del conductor, quien fue citado a dependencias policiales en calidad de investigado. El hombre se acogió a su derecho a no declarar y la sala de atestados remitió las diligencias al juzgado de guardia.