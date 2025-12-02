Investigan a un hombre relacionado con plantación de marihuana, drogas y armas halladas en una casa en Selva

Material incautado por la Guardia Civil tras el incendio de una vivienda en Selva - GUARDIA CIVIL

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado e identificado a un hombre, de 55 años, relacionado con una plantación de marihuana, drogas y numerosas armas halladas tras el incendio de una vivienda en Selva (Mallorca), al que se investiga como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, después de que el mismo día del incendio se detuviera a dos mujeres residentes en la vivienda.

En nota de prensa, la Guardia Civil ha recordado que el pasado 24 de noviembre se produjo un incendio en un domicilio de Selva, al que acudieron los bomberos para su extinción, así como varias patrullas la Guardia Civil y Policía Local. Una vez extinguido, se observó en el interior de la casa una plantación de marihuana.

Ese día, la Guardia Civil detuvo a dos mujeres, madre e hija, de 41 y 18 años, respectivamente, residentes en el domicilio, tras llevar a cabo una inspección y registro de la casa y la finca en donde se ubicaba, en la que se localizó una plantación de marihuana indoor, con instalaciones eléctricas y de ventilación sofisticadas para optimizar el crecimiento de las plantas y evitar que generasen olores, al igual que una sala habilitada como secadero.

Tras la inspección, y una vez cuantificado el material, éste resultó ser 14 kilos de cogollos y hojas de marihuana, 1,1 kilos de anfetaminas, 95 gramos de resina de hachís y 43 frascos de metadona.

Además se incautaron dos carabinas y una pistola, 14 armas de aire comprimido, un arma simulada, una pistola detonadora, una ballesta, dos armas de electrochoque, dos llaves de pugilato, varias defensas y 850 cartuchos de diferentes calibres, entre otros objetos.

Igualmente se intervinieron 4850 euros y 43 lámparas para el cultivo de marihuana.