Investigan a un hombre por robar su propio coche del depósito municipal para no pagar las tasas

Vehículo sustraido del depósito de Sa Riera. - POLICÍA LOCAL

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha abierto una investigación contra un hombre de 25 años como presunto autor de un delito de hurto de cosa propia, tras sacar su propio vehículo del deposito municipal para evitar pagar las tasas.

Según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa, la mañana del 6 de diciembre una patrulla dio el alto a un coche que circulaba de forma temeraria. Al comprobar la matrícula los agentes vieron que sobre el coche constaba una denuncia por sustracción.

Tras comprobarlo, aclararon que el vehículo había sido retirado por la grúa el 15 de septiembre por estar mal estacionado. El propietario lo sustrajo del depósito de Sa Riera sin abonar la tasa de 132,61 euros.

El vehículo ha sido nuevamente retirado al depósito municipal y la Sala de Atestados ha remitido el atestado al Juzgado de Instrucción de Guardia.