Investigan a un hombre por romper con violencia la puerta de un edificio de Palma: "Voy muy borracho y no puedo salir"

La puerta del edificio, fracturada y desencajada de su marco. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre por supuestamente romper con violencia la puerta de acceso de un edificio del barrio de Bons Aires alegando que iba tan borracho que no podía salir.

Los hechos ocurrieron poco después de la medianoche del pasado sábado, cuando el 092 recibió un aviso alertando de que alguien había fracturado la puerta de un inmueble.

A su llegada, los agentes comprobaron que la puerta estaba totalmente desencajada de su marco, según ha informado el cuerpo municipal.

En las inmediaciones, los policías localizaron a un hombre que tenía una herida sangrante en la frente y presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Los testigos manifestaron que habían escuchado gritos en las escaleras con frases como "voy muy borracho y no puedo salir del edificio", seguidos de fuertes golpes en el portal.

Estos vecinos identificaron, sin lugar a dudas, la voz del hombre localizado por los agentes como la del causante de los ruidos. Los daños iniciales para la reparación de urgencia de la puerta ascienden a casi 500 euros, a la espera de un peritaje definitivo.

El hombre, de 59 años y nacionalidad española, ha sido investigado como supuesto autor de un delito de daños, aunque no ha sido detenido. Las diligencias han sido remitidas a un juzgado de instrucción de Palma.