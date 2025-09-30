Investigan a un joven reincidente en Palma por conducir sin haber obtenido el permiso

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial a un joven, de nacionalidad española y 21 años, por conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso para hacerlo.

Los hechos ocurrieron el sábado 27 de septiembre cuando una patrulla adscrita a la Policía Comunitaria del Distrito Este que realizaba labores de vigilancia por la calle Aragón, observó un ciclomotor con la placa de matrícula trasera colocada de forma irregular.

Los agentes dieron el alto al vehículo en la calle Torcuato Luca de Tena y el conductor manifestó en un primer momento que tenía el permiso de conducir en su domicilio pero, tras realizar las comprobaciones pertinentes en las bases de datos policiales, se constató que carecía de cualquier tipo de permiso.

Durante las gestiones, se verificó que, al conductor, ya le constaban antecedentes policiales por este mismo hecho delictivo, con atestados instruidos previamente en julio de 2024 y en febrero de 2025.

Por todo ello, se le comunicó su condición de investigado no detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El ciclomotor, propiedad del joven, fue retirado por una grúa municipal y trasladado al depósito municipal de la Riera.