Investigan a un motorista por conducir con un permiso falso tras saltarse una señal de ceda el paso en Palma

Imputan a un motorista por conducir con un permiso falso tras saltarse una señal de ceda el paso - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha abierto una investigación a un motorista por falsedad documental y por conducir sin permiso después de que presentara un carné que levantó sospechas sobre su autenticidad cuando los agentes se lo solicitaron por haberse saltado una señal de ceda el paso.

El cuerpo ha explicado este miércoles en un comunicado que los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de agosto, cuando una patrulla observó en la calle Antoni Frontera a un ciclomotor que irrumpía desde una calle contigua sin respetar la prioridad de paso.

El conductor, de nacionalidad ghanesa y 40 años, mostró "un carné de fantasía" expedido por una asociación de traductores e intérpretes como único documento identificativo y los agentes le citaron al día siguiente para que entregara su permiso de conducir.

El implicado entregó un documento supuestamente emitido por la República de Ghana que figuraba caducado y que presentaba "claras sospechas sobre su autenticidad", al detectar la ausencia de medidas básicas de seguridad.

El dictamen pericial concluyó la falsedad de los dos documentos aportados por el investigado, por lo que el investigado fue citado en a declarar, aunque se acogió a su derecho de no hacerlo.