Investigan a una mujer por llevarse su coche de un taller de Palma sin pagar una factura de más de 1.800 euros

Archivo - Imagen de la Unidad de Seguridad Integral (USEI), de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a una mujer por supuestamente haberse llevado su coche de un taller mecánico sin abonar el importe de la reparación.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, el 092 recibió el pasado 18 de febrero el aviso de una fuerte discusión en un taller mecánico situado en la calle Aragón. A su llegada, los agentes constataron que la mujer, española y de 55 años, reclamaba las llaves originales de su vehículo al responsable del establecimiento.

Según la investigación, la propietaria había dejado el coche para reparar hacía un mes. Esa misma mañana, sin embargo, retiró el turismo de la vía pública utilizando una llave de repuesto sin el consentimiento del taller y sin haber abonado la factura de los trabajos realizados, que ascendía a 1.810 euros.

Los agentes informaron a la mujer de que, al encontrarse el vehículo bajo la custodia legal del taller hasta el pago de la deuda, el hecho de llevárselo sin permiso es un delito.

Tras a la intervención policial, la mujer se negó a pagar y se informó a los implicados de la confección de un informe penal por los hechos. La Sala de Atestados instruyó las diligencias y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia.