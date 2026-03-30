Investigan si el cadáver hallado en el mar en Santa Eulària es el de un migrante naufragado

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en Ibiza - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la identidad del cadáver hallado flotando en el mar cerca de la costa de Santa Eulària y no descarta la posibilidad de que se trate de un migrante que naufragó cuando trataba de llegar a Baleares en patera.

El cuerpo sin vida fue localizado el pasado sábado a 300 metros de la costa, en una zona próxima a Cala Llenya, por un ciudadano que estaba navegando.

El cadáver fue rescatado por los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y trasladado hasta el puerto de Eivissa.

Los investigadores, según han indicado fuentes de la Guardia Civil, siguen pendientes de conocer los resultados de la autopsia, que podrían facilitar la identidad del fallecido.

En cualquier caso, una de las hipótesis que barajan es que pudiera tratarse de un migrante que naufragó cuando trataba de llegar a las costas de Baleares en patera.

El cuerpo, de un hombre, tiene rasgos africanos y llevaba ropa deportiva y un chaleco salvavidas de color naranja.