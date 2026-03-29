Los migrantes subsaharianos que llegan a Baleares viajan en pateras más llenas y propensas a quedar a la deriva

Archivo - Los servicios sanitarios atienden a migrantes llegados en cayuco a Puerto Naos, a 28 de diciembre de 2024, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los migrantes subsaharianos que llegan a Baleares viajan en pateras más llenas y, por lo tanto, se enfrentan a mayores riesgos durante el trayecto que realizan desde las costas de Argelia. Uno de ellos es, por ejemplo, la mayor facilidad para quedarse navegando a la deriva.

Así se desprende del informe 'Llegadas a las Baleares por vía marítima irregular 2025' elaborado por el Observatorio de las Migraciones en el Mediterráneo (Omimed) de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El estudio, firmado por Margalida Capellà y Tomeu Mesquida, realiza una radiografía detallada, basada en datos oficiales y análisis propios, de lo que fue el año con mayor actividad migratoria en la conocida como la ruta argelina.

Los investigadores, que cifran en 7.146 las personas arribadas en 390 embarcaciones --por debajo de las 7.321 y 401 cuantificadas por el Ministerio del Interior--, advierten que Baleares ha adquirido un peso importante como puerta de entrada de la migración irregular, acaparando el 22% de las llegadas marítimas registradas en el conjunto del país.

De la mano de ese aumento de las cifras también se han agravado los riesgos a los que se enfrentan y se ha incrementado la cantidad de perfiles potencialmente vulnerables.

Por ejemplo, el informe analiza como varían los niveles de ocupación de las pateras dependiendo del origen de sus pasajeros, que las autoridades acostumbran a catalogar en tres grandes bloques: magrebíes, subsaharianos y asiáticos.

Según la base de datos elaborada por el Omimed, el 57,7% de las embarcaciones llegadas al archipiélago a lo largo del año pasado llevaban a bordo migrantes magrebíes. En cambio, si se atiende al origen del total de los migrantes, los subsaharianos predominan con un 49,3%.

De modo que, concluyen los autores, hay más embarcaciones de magrebíes pero las de subsaharianos viajan con más personas a bordo. Si la media general es de 18,3 personas por patera, en el caso de los magrebíes la cifra cae a 15 y en el de los subsaharianos sube hasta los 23,2.

Esta teoría se ve reforzada si se analizan las pateras mixtas, ya que cuando aparece el componente subsahariano tienden a tener un mayor nivel de ocupación. Por ejemplo, las embarcaciones con una mezcla de migrantes asiáticos y subsaharianos elevan la media hasta las 25,3 personas.

UN FACTOR DE RIESGO

Este hecho, subrayan los autores del informe, no es solo una curiosidad estadística sino también un factor de riesgo. Aunque vayan más cargadas las de los subsaharianos, las embarcaciones que emplean suelen ser igual de precarias que las de los magrebíes.

Cuando viajan más personas en un espacio ya de por sí reducido y con márgenes de seguridad limitados, advierten, aumentan los problemas de navegación y de estabilidad debido al mayor peso que debe soportar la patera.

Además, requieren de más combustible, lo que eleva las posibilidades de quedar a la deriva, y la embarcación se torna más vulnerable ante un cambio de la meteorología o un temporal.

El hecho de que las pateras de los subsaharianos vayan más cargadas tampoco ayuda en el momento de los rescates, ya que son más sensibles a los desequilibrios y cualquier movimiento brusco puede provocar situaciones de alarma o incluso vuelcos.

Los investigadores, buscando un porqué a esta realidad, han valorado la posibilidad de que esté relacionada con el hecho de que los migrantes procedentes de los países del África subsahariana suelen tener una menor capacidad económica.

Es decir, que la posibilidad de pagar por una plaza, compartir costes o acceder a determinados tipos de salida influye en cuántas personas viajan a bordo de cada embarcación. No obstante, no se dispone de datos que permitan demostrarlo de manera fidedigna.

OTROS PERFILES VULNERABLES

Tampoco existen demasiada información acerca de los colectivos concretos que viajan a través de la ruta argelina, pero sí la suficiente como para determinar que no está exclusivamente protagonizada por hombres jóvenes.

Entre los migrantes que llegaron a Baleares a lo largo del año pasado también había menores y mujeres, quienes presentan necesidades específicas y se enfrentan a un abanico más amplio de riesgos que no se deben ignorar.

Según la información facilitada por la Dirección General de la Policía mediante una solicitud al Portal de Transparencia, en 2025 llegaron al archipiélago un total de 614 menores (el 8% del total), de los cuales 497 viajaban sin el acompañamiento de un adulto.

Por lo que respecta a las mujeres, la Delegación del Gobierno en Baleares ha cifrado en 637 las llegadas a lo largo del año pasado. Aunque de nuevo suponen el 8% del total, son más del doble que las que arribaron entre 2023 y 2024.

Entre finales de 2024 y 2025 trascendieron tres casos de mujeres menores de edad que padecieron agresiones sexuales durante su viaje en patera, aunque la dimensión real de este fenómeno es desconocido.

El hecho de que las mujeres sean minoría en términos absolutos, sostienen los investigadores, puede favorecer a que se vean expuestas a riesgos específicos como la violencia sexual y de género.

El Omimed ha urgido a las administraciones a establecer un protocolo específico de identificación y atención a víctimas de violencia sexual en la ruta que pueda atender a personas de cualquier género y edad.

Dados los obstáculos jurisdiccionales y prácticos que dificultan una eventual investigación de estos delitos, subrayan desde el observatorio, es necesario garantizar que toda persona que manifiesta haber sufrido una agresión sexual reciba atención médica y psicosocial adecuada independientemente de si existe o no un procedimiento penal.

NAUFRAGIOS, MUERTOS Y DESAPARECIDOS

Pese a que ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional han publicado un registro completo sobre los naufragios, las muertes y las desapariciones documentadas en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares, los autores del informe han tratado de reconstruir esta realidad en base a comunicaciones oficiales e informaciones periodísticas.

La Delegación del Gobierno, por ejemplo, ha reconocido el hallazgo de 63 cuerpos en las aguas o las costas del archipiélago solo durante el año pasado. Esa cifra, sumada a las 1.037 víctimas contabilizadas por el colectivo Caminando Fronteras o a las cerca de 250 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), permite intuir "una parte de lo que pasa realmente".

La combinación de registros parciales, cuerpos sin identificar y embarcaciones desaparecidas sin ningún rastro administrativo, creen los investigadores, solo permite concluir que "toda cifra es inevitablemente una aproximación a la baja".