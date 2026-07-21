Investigan a un técnico de un colegio de Sant Antoni por instalar cámaras en los baños de las profesoras

Archivo - Manifestante porta pancarta con lema 'Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca' durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

EIVISSA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha abierto una investigación contra un técnico de mantenimiento del CEIP Sant Rafel, ubicado en el municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany, por supuestamente instalar cámaras en los baños de las profesoras.

Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni ha informado a Europa Press de que, una vez tuvieron conocimiento de la apertura de diligencias previas, solicitaron personarse en el procedimiento judicial.

Su intención es conocer los hechos y las resoluciones dictadas para, en el marco de sus competencias, poder tomar de forma inmediata las medidas administrativas y cautelares que puedan corresponder.

Actualmente, el Ayuntamiento está pendiente de un pronunciamiento definitivo por parte del juzgado acerca de dicha personación.