El IPC baja dos décimas en octubre en Baleares hasta el 4,9%

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PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 4,9% en Baleares en octubre en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de octubre es el más bajo registrado en Baleares desde agosto de 2026. En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 4,8%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 8,6% más que en octubre de 2025 (+0,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,2% (+0 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,7% (-1,1 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 4,1% (+0,9 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en vestido y calzado, un 2,1% (-3,6 puntos) ; sanidad, un 2,3% (+0,9 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 2,5% (+0,2 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,2% (-0,3 puntos).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 4,9%, siempre según el INE.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla y León (5,3%), Castilla - La Mancha (5,3%) y Galicia (5,3%). En el lado contrario se situaron Andalucía (4,4%), Canarias (4,5%) y Aragón(4,5%).

Ceuta (+1,1%), Catalunya (+0,3%) y Asturias (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Euskadi y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

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Contenido multimedia: Gráficos de IPC Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106