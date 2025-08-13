El IPC sube al 3,5% en Baleares en julio y el archipiélago lidera el aumento de los precios

Archivo - Clientes en un comercio. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 13 Ago.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,5% en Baleares en julio en tasa interanual, siete décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior y siendo la CCAA con la tasa más alta, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadena dos meses de subidas en Baleares. En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,9%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,6% más que en julio de 2024 (+2,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 5,6% (+0,6 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,9% (+1,4 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 4% (+1,1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en comunicaciones, un 0,9% (-1,4 puntos) ; vestido y calzado, un 0,9% (+0,4 puntos); ocio y cultura, un 1,3% (+0,3 puntos) y transporte, un 1,3% (+0,7 puntos).

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja(2,3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3%) Castilla - La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).

