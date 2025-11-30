El Irfap celebra el reconocimiento al mejor trabajo de fin de grado para estudio sobre el repilo del olivo en Mallorca

El Irfap celebra el reconocimiento al mejor trabajo de fin de grado para el estudio sobre la enfermedad del repilo del olivo en Mallorca - CAIB

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de las Baleares (Irfap), entidad pública adscrita a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear, ha celebrado que el trabajo de fin de grado del alumo Gaspar Coll Rigo sobre la enfermedad del repilo del olivo en Mallorca haya sido reconocido como el mejor proyecto del grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la Universitat de les Illes Balears

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que el trabajo, desarrollado en las instalaciones del Irfap, analiza la enfermedad del repilo del olivo (Venturia oleaginea), un hongo que afecta a los olivos de Mallorca y que puede provocar la caída prematura de las hojas, debilitando los árboles y reduciendo la producción. Los resultados obtenidos revelan una alta prevalencia de la enfermedad, a menudo presente en forma de infecciones latentes sin signos visibles. Además, también señalan que los tratamientos habituales con compuestos de cobre tienen una eficacia limitada, especialmente en episodios de niebla o rocío.

El estudio constata que la incidencia del hongo es especialmente elevada en Mallorca debido a las condiciones de temperatura y humedad de la isla, y que determinadas variedades de olivo, como la arbequina, muestran una sensibilidad superior a otras, como la 'arboçana'. Estas conclusiones aportan información clave para avanzar hacia estrategias de control más eficaces y sostenibles.

La investigación forma parte de un proyecto del Irfap desarrollado con la colaboración del doctor Antonio Trapero, experto en repilo de la Universidad de Córdoba. Según Trapero, "el monitoreo realizado entre 2023 y 2025 ha permitido comprender mejor los factores que afectan la salud de los olivos y establecer bases para estrategias de control más eficaces".

Los tutores del trabajo, los doctores del Irfap Diego Olmo García y Jaume Jaume Sureda, han destacado "la importancia de la colaboración de las explotaciones oleícolas de Aubocassa (Manacor), Son Mesquidassa (Felanitx), Gossauba (Sant Joan), Son Moragues y Son Matge (Valldemossa), así como del Consell Regulador Oli de Mallorca. Este apoyo ha sido esencial para llevar a cabo el monitoreo y obtener resultados de interés para el sector".

Con este reconocimiento, el Irfap ha puesto en valor la labor del alumno y de su equipo tutor y ha reafirmado su compromiso con una formación de calidad y con la investigación aplicada al medio rural. Además, ha subrayado la relevancia de este estudio para el presente y futuro del sector oleícola de las Baleares.