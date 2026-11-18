El Irfap y Mestral impulsan la colaboración para conservar y estudiar las variedades locales de frutales de Menorca - CAIB

MENORCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap), adscrito a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, y Mestral Inserció i Medi Ambient, SLU, han formalizado este miércoles un convenio para colaborar en la conservación y el estudio de las variedades locales de frutales de Menorca.

En concreto, la Conselleria ha destacado que el acuerdo prevé la integración funcional en el Banco de Germoplasma de Baleares de la colección del proyecto 'Arbres d'Algendar', gestionada por Mestral.

De este modo, el convenio establece el marco de colaboración técnica para registrar y documentar el material vegetal de la colección, avanzar en la identificación y la caracterización de las variedades y coordinar las actuaciones necesarias para conservarlas a largo plazo.

La colección se mantendrá en Menorca, bajo la titularidad y la gestión ordinaria de Mestral. Esta colección, de la iniciativa 'Arbres d'Algendar', se inició en 2007 a partir de las labores de prospección y conservación de variedades locales de frutales de Menorca.

De acuerdo con el convenio, el Irfap, mediante el área de Producción Vegetal, registrará el material vegetal, le asignará los códigos identificativos correspondientes e incorporará la información disponible a la base de datos del BGIB.

También prestará asesoramiento técnico sobre la conservación, la gestión y la caracterización de los frutales y elaborará mapas georreferenciados cuando disponga de los datos necesarios.

La colaboración prevé actuaciones de identificación molecular para contribuir a determinar la identidad varietal, en función de los recursos humanos, técnicos y presupuestarios disponibles.

Asimismo, el Irfap promoverá la inclusión en el catálogo de las variedades locales de interés agrario de Baleares del material que cumpla los requisitos aplicables.

Por su parte, Mestral asumirá el mantenimiento y la conservación de las plantaciones, así como las tareas de cultivo, los tratamientos necesarios y la recolección de los frutos.

También facilitará la información histórica y técnica disponible y el muestreo de material vegetal para los estudios acordados. Cuando disponga de los recursos humanos y económicos suficientes, llevará a cabo la caracterización de los ejemplares siguiendo las directrices técnicas del Irfap.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en calidad de presidente del Irfap, y el gerente de Mestral, Antoni Florin Salord Campos, han firmado en Ferreries el convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable cuatro más.

Una comisión paritaria, formada por dos personas de cada entidad, realizará el seguimiento de las actuaciones y de los compromisos asumidos.

Cada entidad asumirá los gastos de las actuaciones que les correspondan, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, sin contraprestaciones económicas entre las partes.