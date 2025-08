El ITS financia proyectos de movilidad sostenible en Palma y mejora de infraestructuras en Ibiza

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la modificación del Acuerdo de 15 de noviembre de 2024 relativo a dos proyectos financiados con el fondo para favorecer el turismo sostenible (ITS) en relación al proyecto de renovación de la flota a eléctricos y el proyecto de embellecimiento y rehabilitación de infraestructuras y firme del camino de Es Calvari, en Ibiza.

La modificación responde a la detección de errores en la identificación de las entidades responsables de la ejecución de los proyectos, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Según la documentación actualizada, el proyecto ITS 2425-082, de renovación de la flota a eléctricos, será ejecutado por la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma y no por el Ayuntamiento de Palma, como se indicó inicialmente.

La financiación a cargo del fondo ITS se mantiene en 12 millones de euros, el 82,64% del total del proyecto. El 17,36% restante será financiado con fondos propios de la empresa municipal.

Por su parte, el proyecto ITS 2425-104, de embellecimiento y rehabilitación de infraestructuras del camino de Es Calvari (Ibiza), corresponderá al Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad y no al Ayuntamiento de Ibiza. El importe financiado por el fondo ITS es de un millón de euros, el 39,29% del coste total. El resto, 1,5 millones, el 60,71%, será asumido por el Consorcio.

Esta modificación ha sido impulsada por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), entidad encargada de gestionar el fondo ITS, y se ajusta a lo establecido por el artículo 19 de la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible.

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 35/2016, de 23 de junio, el Pleno de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible será informado de esta modificación, que también se publicará en el BOIB.