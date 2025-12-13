Archivo - Estación ITV de Palma I, situada en el Polígono de Son Castelló - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ITV de Son Castelló cierra los servicios de inspección de vehículos durante tres meses por obras de urgencia, que comenzarán el jueves 18 de diciembre, pero no se dejará de hacer ninguna revisión, dado que el cierre solo ha afectado a 60 vehículos, que ya han sido reubicados en otras estaciones, y éstas garantizarán el servicio.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que la estación de ITV de Palma I, situada en el polígono de Son Castelló, no revisará vehículos durante tres meses, con el fin de ejecutar obras de urgencia en el tejado de la estación.

Inicialmente, el comienzo de los trabajos estaba previsto para el viernes día 19 de diciembre, pero se ha adelantado al jueves 18. Por este motivo se han tenido que recolocar unas 60 citas para pasar la ITV, que ya están ubicadas en otras estaciones.

De todos modos, han precisado desde el Consell, las oficinas de la ITV permanecerán abiertas a partir del 7 de enero y ofrecerán servicios de información y atención al público durante las obras.

Además, han añadido, los técnicos de las líneas de inspección se reubicarán en otras estaciones, para reforzar la plantilla de los centros restantes y, así, no se dejará ningún vehículo sin revisar.

Los trabajos, que costarán unos 320.000 euros, son una iniciativa del Departamento de Hacienda y Función Pública del Consell.

Durante los próximos tres meses se cambiará todo el tejado del edificio, que hasta ahora presentaba filtraciones y goteras. Además, es un techo de fibra de cemento con trazas de amianto, por lo que se ha decidido sustituirlo por un tejado nuevo, construido de chapa.

De esta manera, han explicado desde el Consell, se pone un material más seguro, sobre todo a la hora de hacer reparaciones, que es cuando puede haber un mayor riesgo. De hecho, se retirará el tejado viejo con mucho cuidado, y hasta el 7 de enero no habrá ningún trabajador en el centro, para evitar contacto con trazas de amianto.

Con esta actuación se renueva la infraestructura, que será más segura, y se mejora el servicio de cara a la ciudadanía, han destacado desde el Consell de Mallorca, recordando que desde el inicio de legislatura se ha logrado acortar el tiempo de espera de las citas para pasar la ITV. Los ciudadanos han pasado de una lista de entre cinco y seis meses a una de entre 15 días y un mes y medio, han subrayado. Además, el servicio se verá reforzado a principios de 2026, cuando se abrirá la nueva estación de ITV de Campos.

Asimismo, el Consell trabaja para que a mediados de enero se puedan habilitar dos de las cuatro líneas de inspecciones mecánicas que tiene la estación. Así se podrán hacer revisiones sin interrumpir completamente la actividad en la ITV de Palma I.