La IX Jornada de Dinamización Lingüística del IEB, el martes en el ParcBit, tratará del uso del catalán en las empresas - CAIB

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IX Jornada de Dinamización Lingüística del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), que tendrá lugar el martes 11 de noviembre, en el Auditorio del ParcBit, tratará del uso del catalán en las empresas.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que, un año más, desde el IEB, se presenta una nueva edición de la Jornada de Dinamización Lingüística, que se llevará a cabo el martes 11 de noviembre, entre las 09.00 y las 14.00 horas, en el Auditorio del ParcBit, con un programa de intervenciones relacionadas con las buenas prácticas en el uso del catalán en los sectores comercial y empresarial.

El IEB celebra esta diada un año más con el fin de compartir, debatir y analizar iniciativas hacia el fomento y la dinamización del uso del catalán en diferentes ámbitos. El objetivo de la Jornada de este año es promover la lengua como un recurso que aporta valor, identidad y competitividad a las empresas, a la vez que refuerza la imagen corporativa y el vínculo con los clientes.

El encuentro se dirige especialmente a técnicos de dinamización lingüística de las diferentes administraciones públicas, empresas e instituciones comprometidas con la normalización lingüística y asesores lingüísticos, aunque está abierta a cualquier persona interesada en la materia.

Con la previsión que asistan más de un centenar de personas, el acontecimiento se podrá seguir tanto presencialmente como en línea y los participantes recibirán un certificado de asistencia o de aprovechamiento.

El programa de esta edición incluye ponencias de expertos como Josep M. Canyelles, experto en responsabilidad social de las empresas y organizaciones; o Belén Uranga, investigadora del Soziolinguistika Klusterra, quien presentará un proyecto de gestión de responsabilidad lingüística en las empresas del País Vasco, y representantes del Ayuntamiento de Santiago y la Cámara de Comercio de Santiago, que compartirán experiencias sobre la responsabilidad lingüística y proyectos de promoción del gallego. Además, también participarán representantes de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de València y de la Plataforma per la Llengua.

Uno de los momentos destacados de la Jornada será la mesa redonda sobre buenas prácticas de uso del catalán y de la gestión del multilingüismo en la comunicación empresarial. La periodista Cristina Bugallo moderará el debate, que contará con la participación de empresas de las Baleares de varios sectores: Set Hotels, Melicotó, Agromart, Joan Marc Restaurant y Picnic Comunicació.

El director del IEB, Llorenç Perelló, que estará presente en la Jornada, acompañado del vicepresidente de esta institución y secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal, y la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Pedrona Seguí, ha apuntado que "con esta nueva edición, el Institut de Estudis Baleàrics quiere continuar contribuyendo a promover iniciativas que fomenten el uso del catalán y, en este caso, en el ámbito empresarial".