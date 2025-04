PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la izquierda en el Parlament han advertido que Baleares ha sufrido esta Semana Santa una "saturación evidente" a nivel turístico, mientras que el PP ha hablado de "momentos puntuales y sitios determinados" y Vox ha considerado que "es normal que haya puntos que siempre tengan una saturación".

En las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces de este miércoles, PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han considerado que esta Semana Santa Baleares ya ha vivido masificación y han afeado las políticas del Govern en este sentido que, a su parecer, no dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

"Vivimos una auténtica masificación y colapso turístico", ha dicho el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, quien ha reclamado al Ejecutivo "respuestas más firmes" que pasen por un decrecimiento del número de plazas y de turistas.

En esta línea se ha pronunciado la diputada socialista Pilar Costa, quien ha recordado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que es casi su tercer verano y "sigue echando la culpa al Govern anterior".

Por su parte, para la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, las Islas han vivido en Semana Santa "una sensación de saturación en momentos puntuales y sitios determinados". Además, ha considerado que "no hay más sensación de saturación" que había hace entre tres y cinco años.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, tras ser preguntada por la cuestión, ha señalado que "es normal que haya puntos estratégicos de Baleares que siempre tengan una saturación por lo bonitos que son".

En este sentido, ha asegurado que esta Semana Santa los hoteles "estaban llenos de mallorquines". "También había turistas, pero bueno, los primeros que hemos sido turistas dentro de la propia isla hemos sido los mallorquines", ha añadido.