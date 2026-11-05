La izquierda lleva al Parlament una proposición de ley para crear un Comité de Informativos en IB3

La izquierda lleva al Parlament una proposición de ley para crear el Comité de Informativos de IB3 - PSIB

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la izquierda han registrado en el Parlament una proposición de ley con la que pretenden impulsar la creación de un Comité de Informativos en IB3.

El texto, firmado por el PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, pretende dar respuesta a una "demanda reiterada" de los representantes de los trabajadores del ente público.

Estos, según han señalado los partidos en un comunicado conjunto, han planteado la necesidad de disponer de un Consejo de Informativos que funcione como "instrumento adicional para reforzar la neutralidad, la independencia profesional, el pluralismo, la calidad informativa y la confianza de la ciudadanía".

En la proposición de ley se expone que tanto RTVE como otras radiotelevisiones autonómicas ya disponen de órganos internos de participación de los profesionales de la información que están destinados a "velar por la independencia profesional, la objetividad, la veracidad, el pluralismo, la calidad de la información y el cumplimiento de los principios deontológicos de la profesión".

Con todo ello, se plantea introducir tres modificaciones a la ley del Ente de Radiotelevisión de Baleares para crear el Comité de Informativos, que estaría encargado de representar a los profesionales que intervienen en el proceso de obtención, elaboración y difusión de contenidos informativos y de velar por el principio rector de la independencia profesional, cumplir con la función de servicio público y con independencia de los servicios informativos, separando claramente la información de la opinión.

Este organismo, de acuerdo con el texto registrado, también estaría encargado de promover la independencia editorial, informar sobre la línea editorial y participar en la elaboración de los libros de estilo y los códigos de buenas prácticas, informar con carácter periódico de la programación informativa difundida, informar con carácter vinculando de las propuestas de nombramiento de la dirección de los servicios informativos, emitir informes y recomendaciones sobre incidencias o quejas y asesorar a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos y deberes.

El Consejo de Informativos también debería elaborar y remitir al Parlament, con carácter anual, un informe sobre la actividad desarrollada y sobre el grado de cumplimiento de los principios de independencia, objetividad, veracidad, imparcialidad y pluralismo.

La composición, organización y funcionamiento de este nuevo organismo, en el caso de crearse, la debería establecer el Consejo de Dirección para después constituirlo en un plazo máximo de dos meses después de la aprobación de su reglamento orgánico.