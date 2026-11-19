Acampada por la vivienda de Palma en su último día desplegada en la plaza de España. - EUROPA PRESS

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSIB, MÉS per Palma y Unidas Podemos han reclamado la comparecencia del alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, para que dé explicaciones sobre el desalojo de los acampados por la vivienda de la plaza de España.

Las formaciones han registrado la solicitud de comparecencia para que informe en el pleno de noviembre sobre el desalojo después de que, a su juicio, el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, no ofreciera aclaraciones en la Comisión de Servicios previa al pleno.

Los partidos de izquierdas preguntarán al primer edil por la renuncia del Coordinador de Área de Seguridad Ciudadana, las reuniones mantenidas y las instrucciones dadas a la Policía Local, el contenido de estas reuniones, y si existen informes que fundamenten las decisiones.

También le reclamarán que explique el contenido de los informes y que dé cuenta de la controversia que ha suscitado la supuesta negativa de intervenir por parte de los mandos de la Policía Local en el intento de segundo desalojo de la plaza de España.

A juicio de la oposición, el regidor Bauzá "no dio ningún tipo de explicación" y trató de "no permitir que se llevara a cabo la comparecencia en conchabanza con Vox".