La izquierda pide al Consell de Mallorca y a Cort que protejan el busto de Aurora Picornell ante actos vandálicos - PSIB

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos han solicitado formalmente al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y al alcalde de Palma, Jaime Martínez, la restauración y protección del busto de Aurora Picornell.

Las formaciones de izquierda se suman así a la petición de la asociación Memòria de Mallorca y han registrado iniciativas en las dos instituciones en este sentido, según han reclamado en un acto conjunto este martes.

Igualmente, los partidos han escrito una carta a Galmés y a Martínez donde piden que el Consell restaure de forma inmediata el busto, la placa y los elementos de apoyo.

También solicitan que ambas instituciones se coordinen y elaboren un protocolo de mantenimiento y respuesta rápida ante nuevos ataques y que se implementen medidas de prevención o disuasión como la mejora del alumbrado o el refuerzo de la vigilancia.

La izquierda insta a trasladar los hechos a la policía para favorecer la identificación y persecución de los responsables y a colaborar activamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Finalmente, reclaman que se establezca un canal de trabajo directo con Memòria de Mallorca y entidades memorialistas apra acordar criterios de preservación, señalización y actividades de sensibilización.

El conseller socialista Joan Ferrer ha exigido al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento que incrementen la vigilancia del monumento y que lo restauren siempre que sufra una acción vandálica. "El busto de Aurora Picornell es el monumento más vandalizado de Palma porque sufre acciones de raíz fascista", ha lamentado.

Por ello, ha remarcado el socialista, es necesario que el Ayuntamiento y el Consell "tomen medidas y protejan este busto como hacen con el resto del patrimonio" de la ciudad.

Según Ferrer, las acciones vandálicas están relacionadas con la "corriente fascista que quiere borrar todo aquello que significa el busto y la representación de una mujer, que ahora se demuestra con la derogación de la ley de memoria democrática".

De su lado, la portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha considerado que el busto de Aurora Picornell "está hoy degradado, atacado y abandonado. "No hablamos solo de una escultura, hablamos del respeto a las víctimas del fascismo y a los valores democráticos de nuestra isla", ha reivindicado.

Así, los ecosoberanistas han exigido al presidente insular que "actúe de forma inmediata" y establezca un protocolo de mantenimiento y se apliquen medidas para evitar nuevos actos vandálicos. "La memoria democrática no se defiende con palabras, se defiente con hechos, y hoy el Consell tiene una responsabilidad clara: dignificar Autora Picornell y proteger aquello que representa", ha concluido.

En esta línea, la regidora de Unidas Podemos en Palma, Lucía Muñoz, ha subrayado que atacar el busto de Aurora Picornell "es atacar la memoria de las mujeres luchadoras, del movimiento obrero y de todas las víctimas del franquismo".

A su criterio, la "inacción institucional solo alimenta la impunidad de los fascistas". "Esto no es vandalismo, son nazis dejando huella y las antifascistas estaremos de frente", ha afirmado, agregando que "lo mínimo y urgente" es restaurar el monumento, depurar responsabilidades y aplicar la ley de memoria "con toda su contundencia".