La izquierda pide a Cort que aplique medidas para adaptar la ciudad al cambio climático ante su "inacción"

Regidores de Unidas Podemos, MÉS per Palma y PSOE - PSO

PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la izquierda en el Ayuntamiento de Palma --PSOE, MÉS y Unidas Podemos-- han exigido al alcalde, Jaime Martínez, que se elaboren planes municipales de adaptación a la emergencia climática, de refugios climáticos, de sombras y de sequía, así como la climatización de todos los centros escolares.

Las tres formaciones han denunciado públicamente este lunes la "inacción" del equipo de gobierno en este sentido y, en consecuencia, han abandonado la Comisión del Cambio Climático creada en diciembre de 2024 y que se ha reunido una vez en dos años.

A su juicio, según han trasladado en una nota de prensa, la creación de la Comisión ha sido una "estrategia de 'greenwashing'", una técnica de publicidad engañosa para proyectar una imagen de responsabilidad ambiental.

En esta línea, han criticado que no se hayan impulsado medidas estructurales ni existe una estrategia "clara" de adaptación ante las olas de calor cada vez más frecuentes.

Para estos tres grupos, la comisión se ha utilizado "como una operación de marketing político que como una herramienta efectiva para proteger a la ciudadanía ante una de las principales amenazas del siglo XXI".

Por ello, han presentado una moción conjunta para que "se apliquen de una vez por todas medidas valientes" para adaptar Palma al cambio climático.

En concreto, pedirán al equipo de gobierno que elabore un plan municipal de adaptación que incorpore acciones necesarias para reforzar la lucha contra la crisis climática en Palma, incluyendo la optimización de los recursos hídricos y su gestión sostenible del espacio urbano.

También solicitarán la elaboración de un plan municipal de refugios climáticos con el objetivo de que todos los barrios y pueblos de Palma tengan un espacio cercano y accesible para protegerse de las altas temperaturas.

Asimismo, la moción plantea la adecuación de todos los espacios municipales disponibles, como bibliotecas, centros de día, polideportivos o 'casals' de barrio, y que abran desde las 09.00 hasta las 20.30 horas.

Los tras partidos instarán al equipo de gobierno a elaborar un plan municipal de sombras para incrementar las zonas con sombra en los espacios públicos, así como a redactar un plan municipal contra la sequía.

Finalmente, exigirán la elaboración, publicación y ejecución de forma inmediata de una hoja de ruta para la climatización de todos los centros educativos del municipio.