Jaime Martínez asiste a la junta de gobierno de la FEMP y reitera su apoyo a Ceuta

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en Madrid. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asistido este martes a la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en Madrid, en la que se ha abordado, entre otros asuntos, la situación de Ceuta, ante la cual el primer edil ha trasladado su apoyo.

Según un comunicado del Ayuntamiento de Palma, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha hecho oficial ante la junta de gobierno su renuncia al puesto que ocupa en el Comité Europeo de las Regiones para facilitar que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pueda incorporarse a este órgano consultivo de la UE.

Esta medida permitirá que Vivas pueda trasladar la situación de la ciudad ante el Comité de las Regiones, órgano que reúne a representantes locales y regionales de los Estados miembros.

Una vez acordado por la junta de gobierno de la FEMP, el acuerdo será remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para su posterior tramitación ante las instituciones europeas.

Esta iniciativa se suma otras en señal de solidaridad y respaldo a Ceuta impulsadas desde la FEMP, entre ellas las concentraciones convocadas el pasado 2 de septiembre, a las que Cort se sumó con motivo de la celebración del Día de Ceuta.

En este sentido, Martínez, ha reiterado la solidaridad de Palma con Ceuta y ha trasladado el "apoyo firme de Palma a la ciudad autónoma".

SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL

Durante el encuentro también se ha abordado la próxima reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y la reclamación de la FEMP para que la reforma del sistema de financiación local se tramite de forma simultánea a la reforma del sistema de financiación autonómica.

En esta línea, se ha informado de que la presidenta de la FEMP ha trasladado esta petición al ministro de Hacienda, Arcadi España, con el objetivo de que la próxima reunión de la Comisión incluya el inicio de los trabajos para la reforma del sistema de financiación local.

Asimismo, se han tratado otros asuntos, entre ellos la celebración, los días 18 y 19 de noviembre en Zaragoza, de la primera Feria de Alcaldes y Administraciones Públicas City.360, en la que participará la FEMP, así como los actos previstos con motivo del 45 aniversario de la Federación.

La junta de gobierno también ha aprobado una declaración para el próximo 15 de octubre por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, proclamado por la ONU para empoderar y reconocer la contribución esencial de las mujeres y las niñas rurales al desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y el progreso de las comunidades rurales.