Jaime Martínez: "Estamos desmontando el modelo turístico y de vivienda que ha construido la izquierda"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez. - TOMÀS MOYÀ - EUROPA PRESS

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido que el PP está desde el año 2023 "desmontando" el modelo construido por la izquierda en los últimos años en materia de vivienda, sobre el que ha reivindicado las medidas de los 'populares' para ampliar la oferta residencial, y en materia turístico, una cuestión sobre la que, ha resaltado, nadie les tiene que explicar cómo se combate la saturación.

"Nos encontramos con un modelo turístico construido por la izquierda, que ha gobernando tres de las últimas cuatro legislaturas y ha sucedido lo mismo con la vivienda. Por tanto, si las políticas que se han hecho en tres de las cuatro últimas legislaturas son de la izquierda, lo que tenemos ahora es el resultado de las políticas de izquierda. ¿Y qué está haciendo el PP en el Govern, en los consells y en Palma? Poner en marcha medidas que se pusieron lanzaron en 2012 e intentar desmontar según que montajes de la izquierda", ha señalado en la segunda parte de una entrevista concedida a Europa Press.

En materia de vivienda, el candidato 'popular' a revalidar la alcaldía de la séptima ciudad española, ha lamentado que se llegó a 2023 después de dos legislaturas en las que no se hizo vivienda pública de ningún tipo. "Llegamos al 2023 y este Ayuntamiento había hecho cero viviendas", ha indicado, recordando la urgencia de poner en marcha un plan de choque con diferentes iniciativas, cada una con un 'timing' diferente.

Jaime Martínez ha resaltado que gracias a las medidas de desburocratización se ha agilizado la concesión de licencias que, por ejemplo, gracias a las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU) se pueden dar en pocas semanas y que con iniciativas como los cambios de uso, las divisiones de pisos grandes y los crecimientos en altura Palma puede ganar cientos de viviendas.

En todo caso, el alcalde ha hecho especial hincapié en los proyectos residenciales estratégicos, una de las grandes apuestas de la legislatura en materia de vivienda. De los 15 urbanizables que hay en Palma hay ocho en tramitación con este mecanismo, aunque hay unos más avanzados que otros. "Estamos hablando de entre 10.000 y 12.000 viviendas, la mitad de ellas a precio tasado o limitado", ha recalcado.

DUDA DEL COMPROMISO CON SON BUSQUETS

Martínez ha cargado contra el Gobierno central, a quien ha acusado de no estar comprometido con la capital balear ni con el proyecto residencial en el antiguo cuartel de Son Busquets donde, a su juicio, ya podrían estar en marcha casi 900 viviendas, "lo que significa que 4.000 palmesanos podrían tener una casa en condiciones y a un precio razonable".

Sobre este proyecto, Martínez ha reconocido que Casa 47 está dando pasos, aunque lentamente y sin escuchar a los vecinos, lo que le lleva a dudar de que haya una voluntad real de desarrollar este proyecto. "Ninguna de las viviendas anunciadas por Pedro Sánchez en Palma son una realidad ni lo serán de momento", ha afirmado.

"Son 890 viviendas. 890 viviendas quiere decir 4.000 ciudadanos de Palma con una vivienda. En tres años podrían estar hechos y 4.000 ciudadanos de Palma podrían tener una vivienda en condiciones y a un precio razonable porque sería vivienda a precio tasado o vivienda social", ha añadido, al tiempo que ha recordado que en el pasado se mostró partidario de la expropiación y que "sigue pensando lo mismo".

El alcalde de Palma asegura que seguirá insistiendo en este proyecto porque además de las viviendas contempla un gran pulmón verde, equipamientos necesarios. "Es un gran proyecto transformador de todos los barrios colindantes", recalca.

Jaime Martínez, igualmente, ha insistido en reclamar que se desbloquee en el Congreso la ley antiokupación y la modificación de la ley de arrendamientos urbanos, todo con el objetivo de dar mayor seguridad a los propietarios para sacar vivienda al mercado del alquiler.

DESALOJO DEFINITIVO DE LA ANTIGUA PRISIÓN

Preguntado por la antigua prisión, sobre la cual se levantará un complejo de viviendas para profesionales encaminado igualmente a paliar la oferta residencial, el alcalde de la capital balear ha calificado como "impecable" y "ejemplar" el desalojo y ha avanzado que el mismo camino seguirá la parte delantera, donde aún viven medio centenar de personas. "Se hará de forma ordenada y dando a todos cobertura y alternativas", ha adelantado.

Martínez ha negado, como han alertado algunas entidades, que haya previsto otro desalojo masivo en Son Bordoy. "Este Ayuntamiento lo que no hará será mirar hacia otro lado. Tenemos identificados todos los asentamientos, sean de una persona o de 250 e intentaremos aportar soluciones a cada situación", ha asegurado.

MASIFICACIÓN Y OFERTA TURÍSTICA ILEGAL

En relación al debate de la masificación turística, Jaime Martínez ha reivindicado que "nadie tiene que enseñar al PP cómo hay que actuar" porque, ha añadido, en Palma y en Mallorca hace 20 años que se habla de esta problemática.

El alcalde se ha referido así a las sucesivas manifestaciones y acciones reivindicativas que ha enmarcado en el contexto preelectoral e "intereses para que este debate se caliente". "No es un debate nuevo", ha insistido.

El que fuera conseller de Turismo entre 2013 y 2015 ha recordado en este sentido que la ley de turismo de 2012 ya ponía sobre la mesa cuestiones sobre las que ahora se está hablando y que la izquierda enmendó cuando accedió a las instituciones en el 2015. "De tumbar aquellas normas y aquellas decisiones vienen el descontrol y las más de 115.000 plazas turísticas en ocho años".

Frente a esto, Jaime Martínez ha reivindicado la extensión de la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma en cualquier modalidad y el refuerzo de la inspección gracias a la colaboración con el Consell de Mallorca.

En relación a esta problemática, el alcalde ha defendido la necesidad de que las plataformas se adhieran a estos compromisos y no anuncien oferta ilegal algo, ha admitido, "no está acabando de pasar".

"Creo en la inspección y creo en la sanción", ha argumentado, al tiempo que ha expresado su apuesta por dar alternativas y facilidades para que los propietarios opten por el alquiler residencial en lugar del turístico y ampliar así la oferta de vivienda.

Jaime Martínez ha advertido en todo caso que la oferta turística no puede reducirse "de cualquier manera" y ha criticado lo que ha considerado el doble discurso del PSIB y de la secretaria de Estado de Turismo y candidata socialista a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez. "La secretaria de Estado, cada vez que aumenta el número de turistas hace una fiesta, mientras que aquí defiende lo contrario", ha criticado. "Reducir turistas es reducir puestos de trabajo, ingresos, impuestos y calidad de vida. Se tiene que hacer bien", ha argumentado.