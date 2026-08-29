Martínez, seguro de repetir victoria en Palma, avisa a Vox: "La alcaldía no será moneda de cambio"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante la entrevista. - TOMÀS MOYÀ - EUROPA PRESS

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha mostrado confiado en que en las elecciones municipales del próximo año el PP mejorará resultados en Palma y ha garantizado que, "en ningún caso", la alcaldía de la capital será objeto de negociación o moneda de cambio con un Vox que también confía en crecer en votos y escaños respecto a 2023.

En la primera parte de una entrevista concedida a Europa Press, el primer edil y candidato 'popular' a revalidar la alcaldía de la séptima ciudad de España ha rechazado cualquier escenario que no sea el de mejorar resultados --algo más de 51.000 votos le valieron 11 regidores-- "avalados por una gestión incontestable de los últimos años" y volver a sostener la vara de mando.

"La alcaldía de Palma no se negocia. Los palmesanos y su voto son demasiado importantes como para intentar hacer ver que pueda ser moneda de cambio de alguna cosa", ha afirmado en relación a unas declaraciones del portavoz de Vox en Cort, Fulgencio Coll, que se mostró "disponible" ante la posibilidad de que por unos buenos resultados --Vox tiene ahora seis regidores y confía en mejorar-- se diera un pacto que posibilitara el ascenso de Vox a la alcaldía a cambio de mantener al PP en otras instituciones.

Para Martínez, es "incontestable" que el proyecto 'popular' de los últimos tres años en Palma tiene que tener continuidad después de "haber cambiado la dinámica" y hacer de la capital una ciudad que, ahora sí, mejora cada día.

En todo caso, a la hora de hacer balance de los últimos tres años y del pacto programático con los de Santiago Abascal, Jaime Martínez habla de "normalidad" y de un desarrollo "ejemplar" que ha permitido, entre otras cuestiones, sacar adelante tres presupuestos y, con toda probabilidad, también las cuartas cuentas municipales de la legislatura.

LA OPOSICIÓN HA ABANDONADO EL BARCO

Con la mirada puesta ya en la llamada a las urnas del próximo año, el 'popular' ha lamentado que la inmensa mayoría de la oposición "haya abandonado el barco" al final de la legislatura. "Es el final de una oposición absolutamente destructiva. Su solución es marcharse. Se definen por sí mismos", ha afirmado.

Sobre Podemos, Martínez no alberga dudas de que saldrá de las instituciones y sobre los candidatos de MÉS per Palma --David Pujol y Xisca Mir liderarán la lista de los ecosoberanistas-- critica que "no conozcan Palma" y que se definan como anticapitalistas e independentistas, lo que no considera que sea una buena representación.

Sobre el socialista Iago Negueruela, Martínez ha llamado la atención sobre el hecho de que el exconseller de Turismo con Francina Armengol sea el cuarto número uno del PSOE en Cort en los últimos tres años después de José Hila, que se fue al Senado; Rosario Sánchez, ahora secretaria de Estado de Turismo y candidata al Consolat, y Xisco Ducrós, a quien, en palabras del alcalde, "se cargaron" para situar a Negueruela. "Basta mirar cuál es el ambiente y las sensaciones dentro del mismo PSOE. Si es un candidato que no aprueba ni entre sus militantes, no sé cómo lo verá la ciudadanía de Palma", ha añadido Martínez.

De Vox, el 'popular' ha recordado que a día de hoy no se sabe quién liderará la lista, lo que le lleva a dudar de si "esta es la mejor manera de defender los intereses de la ciudad".

LA REFORMA DE LA PLAZA MAYOR

En el balance de la legislatura y las perspectivas futuras, el alcalde ha hecho un repaso de los grandes proyectos transformadores como Gesa, el futuro Jardín Botánico, la remodelación del entorno del Lluís Sitjar o el recinto ferial, y se ha detenido en la transformación de la plaza Mayor en un ágora abierta y cuyo inicio inminente de las obras sume en la incertidumbre a trabajadores, vecinos y empresarios de la zona.

Las obras, si todo va según lo previsto, arrancarán en el primer trimestre del próximo año y Martínez ha garantizado que no perjudicarán a los negocios de las áreas afectadas porque se harán por fases y en diálogo constante con los afectados.

Sobre las casetas de la Costa del Teatre, el primer edil ha salido al paso de las críticas por su desmantelamiento previsto en el proyecto ganador y ha asegurado que esa cuestión no está decidida y que se ha abierto un debate para plantear las diferentes alternativas. Martínez ha recordado que el proyecto plantea la recuperación del espacio de la forma que estaba en el siglo XVIII, cuando las casetas todavía no se habían construido, pero que la decisión de si se desmantelan o no se tomará cuándo se conozca cómo se podrían recuperar.

El alcalde ha resaltado de la remodelación que se trata de recuperar una plaza que hasta ahora es "una plaza de paso", para que sea una plaza "para estar en ella".

PALMA HA CAMBIADO LAS POLÍTICAS CULTURALES

Preguntado por el hecho de que Palma no lograra convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, Martínez no lo ve como una mancha en sus políticas culturales. "Palma es capital cultural del Mediterráneo y capital cultural por sí misma", ha reivindicado. El primer edil ha hecho así una defensa del esfuerzo que se ha hecho para que la cultura sea un eje transversal de las políticas dirigidas al conjunto de la ciudadanía.

"A nivel nacional se habla en sectores culturales de que algo está pasando en Palma", ha apuntado en relación al cambio en las políticas culturales que han llevado de una área deficitaria a un departamento que es casi autosuficiente.

"Nos presentamos para reafirmarnos a nivel europeo, porque entendemos que podía ayudar a modular el debate sobre el turismo", ha recordado teniendo en cuenta, además, que hay ciudades que llevan décadas aspirando a esta mención.

SEGURIDAD, LIMPIEZA Y CIVISMO

Jaime Martínez, por otra parte, ha hecho una defensa del civismo, relacionado con la limpieza y la seguridad, como eje vertebrador de las políticas del día a día en Palma.

"Para hablar de otros proyectos tenemos que tener una ciudad limpia, segura y cuidada, con sombras. Una ciudad donde los ciudadanos puedan escoger qué transporte quieren, una ciudad cómoda", ha señalando haciendo hincapié en que no debería ser una cuestión ideológica ni política.

En este sentido, el alcalde ha resaltado que uno de cada cuatro euros del presupuesto municipal del Ayuntamiento va destinado a seguridad y ha hecho una defensa de las mejoras en los recursos humanos y materiales de la Policía Local.

Así, ha reivindicado que la próxima legislatura será la de la nueva comisaría en el polígono de Son Castelló y del nuevo cuartel en Nou Llevant que sustituirá al de Sant Ferran. "Estoy orgulloso de la Policía Local, a quien se ha tratado muy mal en anteriores legislaturas", ha afirmado.

Martínez ha recordado que dijo que acabaría la legislatura acabaría con 300 agentes más y ha destacado que serán 350 más y ha garantizado la continuidad del compromiso con el cuerpo, tras los últimos acuerdos con mejoras salariales y que se seguirá trabajando en el futuro Plan de Ordenación.

En materia de limpieza, ha destacado que se encontró al acceder a la alcaldía con más de 30.000 grafitis y que se han eliminado más de la mitad.

ÁREA METROPOLITANA

En relación a la creación del Área Metropolitana de Palma, que anunció en el último debate de estado de la ciudad, Jaime Martínez ha expresado la necesidad de esta figura al entender ques "indudable" que Palma tiene una área metropolitana con presión clara en Marratxí, Calvià y Llucmajor en materia, por ejemplo, de transportes o urbanismo.

Así, ha recordado que la EMT ya opera en estos municipios y existen canalizaciones y servicios compartidos. "Los servicios públicos tienen que estar coordinados", ha reivindicado. Para Martínez, por ejemplo, "no es lógico que urbanísticamente en los límites de Palma, Calvià, Marratxí o Llucmajor se opere de una lado de una manera y de otra manera en el otro lado", ha argumentado.