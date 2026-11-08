Jaume Anglada llena el Teatro Principal en su regreso a los escenarios

Jaume Anglada, en el Teatro Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha llenado este sábado el Teatro Principal en su regreso a los escenarios tras el grave accidente de tráfico sufrido en verano de 2025.

Bajo el título '30 anys després', el artista ha ofrecido un recorrido por tres décadas de carrera, desde los primeros discos hasta hoy, acompañado de Sergio Llopis (piano), Teo Salvà (batería), Juanan Torrandell (contrabajo) y Jaume Blázquez (trompeta), compañeros de camino y amigos en muchas otras ocasiones.

Anglada ha cantado y tocado la guitarra acústica, y ha repasado aquellos temas que más lo han marcado y que más ha querido el público. Las entradas se agotaron hace semanas.

Al concierto han asistido, entre otras autoridades, la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Este lunes, Anglada publicará 'Domingo de invierno', el disco inédito que dio a conocer el viernes en la presentación del concierto.