Jaume Mateu, reelegido como secretario general del PSIB de Sóller

Foto grupal de la Ejecutiva del PSIB de Sóller. - PSIB

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Local del PSIB de Sóller ha reelegido como secretario general a Jaume Mateu, que ha presentado a la Comisión Ejecutiva que se presentará a las elecciones de 2027.

Mateu ha apuntado que le acompaña un "gran equipo" preparado para trabajar de cara estos comicios municipales, según ha explicado el PSIB en un comunicado.

El secretario general del PSIB de Sóller ha explicado que como secretario de Organización estará Joan Deya, una persona "muy implicada" con Sóller y con la agrupación, mientras que como presidente continuará el histórico militante Àngel Muñoz.

Mateu ha añadido que la nueva ejecutiva de los Socialistas de Sóller está formada por como Jaume Colom y Cate Pomar, que se sumarán a personas ya integradas en anteriores Ejecutivas como Tomeu Hernández, Mar Pérez, Sandra Montaner o Àgueda Quiñonero.

Finalmente, Mateu ha concluido que todo el equipo "tiene muchas ganas" de trabajar por Sóller y "escuchar las voces de todos los 'sollerics'".

"El PSIB quiere hacer trabajo a pie de calle y conectar con los problemas del pueblo. Problemas como la pérdida de identidad, el acceso a la vivienda o los problemas de movilidad, por lo que se consolidará la agrupación mirando hacia el futuro para dar una alternativa real en Sóller", ha argumentado.