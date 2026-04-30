Jaume Vaquer recibe el Premio Marcial Sánchez Barcáiztegui por su trabajo en la proyección del sector náutico balear

Jaume Vaquer recibe el Premio Marcial Sánchez Barcáiztegui. - CAIB

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (Aenib), Jaume Vaquer, ha recibido este jueves el Premio Marcial Sánchez Barcáiztegui del Govern en reconocimiento a su trabajo en la profesionalización y proyección internacional del sector náutico de Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Empresas, Autónomos y Energía en un comunicado, el presidente de Aenib ha recogido el premio por su gestión de la entidad desde que llegó al cargo en 2017 durante un acto celebrado en el recinto ferial del Moll Vell.

Así, la Conselleria ha destacado su papel durante la pandemia, donde "su capacidad de interlocución con las administraciones y su visión estratégica resultaron clave para sostener la actividad y proteger el tejido empresarial".

En este sentido, ha destacado el proceso de integración de Aenib con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (Anen), como un "paso decisivo" para reforzar la representación del sector a nivel autonómico y nacional.

El Premio Marcial Sánchez Barcáiztegui es un galardón que entrega cada año el Govern para reconocer a empresas, entidades o personas que han contribuido al crecimiento del sector náutico.

Por su parte, el conseller de Empresas, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, quien ha hecho entrega del galardón, ha agradecido la "gran dedicación" de Vaquer al sector, así como "su visión estratégica y el compromiso con la representación empresarial, que ha permitido posicionar a las Islas como un referente internacional de la náutica".