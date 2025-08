Jazz Palma Festival 2025: artistas y horarios de las actuaciones en el castillo de Bellver

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición del Jazz Palma Festival regresa este jueves al castillo de Bellver. La histórica fortificación palmesana acogerá actuaciones todos los jueves de agosto.

El festival forma parte de la programación de Nits a Bellver, junto con una amplia oferta de espectáculos de música, teatro y otras muchas modalidades culturales y artísticas.

El cantante, compositor, productor y director de fotografía Myles Sanko es el encargado de inaugurar la programación, que este año comprende un total de cuatro conciertos, todos los jueves de agosto, a las 21.00 horas.

LISTA COMPLETA DE ACTUACIONES

A continuación, te ofrecemos la lista completa de actuaciones que se celebrarán en el castillo de Bellver.

- Jueves 7 de agosto: Estrena la programación Myles Sanko, músico nacido en la capital de Ghana, Accra. Presentará su sexto disco, titulado 'Let It Unfold', que llega 12 años después de su primer álbum, 'Born in Black & White', que lanzó de manera independiente y utilizando su propio sello discográfico. Ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas tan icónicos como Gregory Porter, Martha High, Nicola Conte o Gast Waltzing, director ganador del Grammy.

- Jueves 14 de agosto: Llega Glenda del E, artista cubana de afro latin jazz soul que, recientemente, ha tomado parte en el álbum 'Ella', nominado al Grammy Latino. Junto con Antonio Sánchez, Michael League y Pedrito Martínez, ha participado en el proyecto 'Elipsis', y junto a Alejandro Sanz ha compartido gira en el Sirope Tour.

- Jueves 21 de agosto: Turno para la compositora y contrabajista Giulia Valle está considerada una de las voces más prolíficas y originales del jazz europeo. En el Jazz Palma Festival, presentará el proyecto 'Giulia Valle Trio', que integran también Tom Amat en el piano y los teclados, y Adrià Claramunt en la batería y la percusión. Con una destacada trayectoria internacional y una extensa discografía, esta artista italiana combina en sus composiciones las melodías incisivas y los poderosos ritmos.

- Jueves 28 de agosto: cierra el ciclo el grupo de jazz Hard Bop Drivers recupera el explosivo estilo de los años 50 que da nombre a la formación. Su carrera ha estado muy ligada a la isla como banda residente del Blue Jazz Club de Palma, en el hotel Saratoga, donde han realizado un concierto mensual a lo largo de tres años. Los componentes del grupo son Pep Garau (trompeta), Miquel Àngel Rigo (saxo), Gori Matas (piano), y Pep Lluís García (batería). En el concierto de Bellver les acompañará además, como invitada especial, la cantante Sinead Cormican.