Jerez (PP) critica la "falta de resultados" del viaje de Marlaska a Argelia por la "ausencia" de acuerdos migratorios

El senador del PP por Baleares Miquel Jerez ha censurado la "falta de resultados" del reciente viaje del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Argelia, por la "ausencia" de acuerdos migratorios con el Estado magrebí.

El parlamentario ha hecho estas afirmaciones tras la comparecencia del pasado lunes en el Senado, de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en la que admitía que no existen acuerdos con Argelia.

En un comunicado, Jerez ha alegado que esta afirmación confirma que el Gobierno ha vuelto de Argelia "con las manos vacías" y que todos los anuncios de Interior eran "pura propaganda sin ninguna traducción operativa".

Además, ha señalado que las palabras de Calvo demuestran que el Gobierno "no tiene una política migratoria seria, ni una estrategia clara", especialmente cuando Baleares es la comunidad autónoma "más afectada por la llegada de pateras procedentes de Argelia".

En este sentido, Jerez ha lamentado que el Gobierno central lleve semanas hablando de "avances y acuerdos" para después ver que la propia secretaria de Estado "lo desmiente en sede parlamentaria", al asegurar que "si no existe ningún acuerdo con Argelia, no existe política migratoria", por lo que, a su juicio, "si no existe política migratoria, Baleares queda completamente desprotegida".

"Es inaceptable. El Gobierno ha utilizado un viaje oficial para fabricar un relato que, en cuestión de días, se desmonta. Con la inmigración no se debe hacer propaganda. Esto va de proteger las fronteras, de reforzar a los cuerpos de seguridad y de impedir que las mafias utilicen la ruta argelina como puerta de entrada a Europa", ha subrayado.

Para el senador, la falta de los acuerdos con Argelia es "la prueba más evidente del fracaso" de la política exterior del Gobierno, puesto que, a su manera de ver, Argelia no acepta retornos y no activa mecanismos conjuntos porque la diplomacia española "ha perdido peso, capacidad de negociación y autoridad".

De esta manera, ha defendido que resulta "imposible" implementar "políticas disuasorias en origen", por lo que ha opinado que, para Argelia, el Gobierno de España "ha dejado de ser creíble" y Baleares "paga las consecuencias".

El senador ha recalcado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado en Bruselas que Frontex actúe sobre la ruta argelina y ha criticado que el Gobierno central "ni respalde esa petición, ni ejerza la presión diplomática necesaria para convertir Baleares en zona prioritaria de vigilancia europea".

"Es incomprensible que, mientras se hunden embarcaciones en aguas baleares y se buscan desaparecidos, Frontex no tenga un despliegue estable en el archipiélago. Lo que falta no son herramientas: lo que falta es voluntad política", ha afirmado.

Jerez ha incidido en que el naufragio de hace unos días son las "consecuencias reales" de "no tener acuerdos, no tener política exterior y no tener un despliegue europeo en Baleares".