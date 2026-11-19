Puerta de la iglesia de Montesión de Palma. - COAIB

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Compañía de Jesús en Mallorca recuperará de forma progresiva el uso habitual de la iglesia de Montesión para celebraciones religiosas, pastorales y educativas en paralelo al proyecto de restauración y conservación del conjunto histórico.

Los jesuitas, en un comunicado, han anunciado que el regreso de la actividad religiosa tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 12.30 horas, con una eucaristía de familias del colegio que coincidirá con el inicio del Adviento.

El próximo 3 de diciembre, festividad de san Francisco Javier, la iglesia acogerá actividades con alumnos de formación profesional, bajo el lema 'El camino hacia un hogar común: las fronteras como punto de encuentro y de convivencia', y con alumnos de bachillerato, que iniciarán el proyecto 'Camins de Servei', dedicado este curso a la realidad de las migraciones, la diversidad y la inclusión.

A lo largo de los próximos meses se recuperarán otras celebraciones significativas, como las confirmaciones y primeras comuniones del colegio, la Semana Ignaciana y la conmemoración del centenario de la Cofradía del Silencio.

Los jesuitas han asegurado que la recuperación del uso religioso y pastoral será compatible con la continuidad del proyecto de restauración y conservación del conjunto histórico de Montesión. La capilla de san Alonso Rodríguez y su museo continuarán abiertos, manteniendo las visitas y la labor de acogida que realizan los voluntarios.