Una jornada reúne en Palma a profesionales y emprendedoras de los sectores turístico y tecnológico de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens. - CAIB

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado este miércoles la Jornada de Innovación y Talento Femenino en Turismo 2026, organizada por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en colaboración con Womenalia sobre talento, emprendimiento e innovación en el sector turístico.

El encuentro reúne en la Fundación Sa Nostra en Can Tàpera (Palma) a profesionales, emprendedoras y estudiantes de los sectores turístico y tecnológico de las Baleares.

También han participado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

En su intervención, la líder del Ejecutivo autonómico ha reivindicado la necesidad de, desde las instituciones, dar oportunidades, herramientas, financiación y visibilidad al talento femenino y, especialmente, crear redes que permitan avanzar juntas.

"Redes de mujeres, de mentoras, compañeras, emprendedoras y directivas que comparten experiencias, conocimiento y oportunidades. Porque juntas es más fácil", ha señalado.

Prohens ha celebrado el inicio de la colaboración con Womenalia, una red de más de 80.000 mujeres en toda España y ha expresado su confianza en que la de este miércoles será la primera de muchas jornadas.

"Somos una potencia turística, pero no nos conformamos. Queremos seguir avanzando y transformando nuestro modelo desde la calidad, el conocimiento y la innovación. Porque innovar no es solo hablar de inteligencia artificial o tecnología. Es encontrar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas, ser más eficientes con nuestros recursos y ser capaces de anticiparnos al futuro", ha argumentado.

La presidenta ha subrayado las iniciativas y recursos que está impulsando el Ejecutivo, como el refuerzo del ecosistema de innovación y el ParcBit, impulsando proyectos como el Gemelo Digital y creando nuevos instrumentos de financiación, como los préstamos participativos para empresas de reciente creación y proyectos innovadores de base tecnológica.

"Queremos que una mujer con una buena idea pueda desarrollarla aquí, encontrar financiación aquí, emprender aquí, crear empleo aquí y crecer desde las Islas hacia el mundo", ha apuntado.

En este contexto, Prohens ha reivindicado igualmente la ley de conciliación y las ayudas a los autónomos. "No podemos pedir a una autónoma que emprenda, innove, genere empleo, tenga familia y, además, que nunca se ponga enferma", ha afirmado.