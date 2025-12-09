José Manuel Durán tomará posesión este viernes en La Almudaina como jefe del Estado Mayor en Baleares

El jefe del Estado Mayor en Baleares, José Manuel Durán. - COMGEBAL

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El teniente coronel José Manuel Durán Jiménez tomará posesión del cargo de Jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Baleares este viernes en el Palacio de la Almudaina.

Según ha informado la comandancia, será a las 12.30 horas en el celler del palacio, sede del Cuartel General de la Comandancia General de Baleares.

El teniente coronel José Manuel Durán Jiménez se hará cargo de la jefatura del Estado Mayor, relevando en el cargo al coronel Iván Morgan Planas, que cesa al haber cumplido los años de mando reglamentarios al frente de esta jefatura.

El acto militar será presidido por el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia Herréiz.