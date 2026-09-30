José María Amengual encabezará la lista del PP de Consell para las elecciones municipales de 2027

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

José María Amengual liderará el proyecto del PP para tratar de recuperar la alcaldía de Consell en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Los 'populares' abren así una nueva etapa con el objetivo de construir durante los próximos meses un proyecto "amplio, sólido y preparado" para gobernar el municipio.

En un comunicado, el PP ha resaltado que Amengual está "profundamente vinculado al pueblo" y asume el reto con "mucha ilusión, responsabilidad" y, sobre todo, "con muchas ganas de trabajar".

Por eso, ha afirmado que da este paso porque "conoce el pueblo" y porque está "convencido" de que puede darle "un nuevo impulso". "El PP tiene la ambición de construir un proyecto ganador que vuelva a situar a los vecinos de Consell en el centro de las políticas", ha subrayado.

El candidato popular iniciará ahora una etapa centrada en estar "a pie de calle, escuchar a los vecinos y sumar personas al proyecto" con el objetivo de configurar un equipo "fuerte" de cara a 2027.

"No se trata solo de recuperar la alcaldía. Se trata de recuperarla para gobernar, para tomar decisiones y para dar respuesta a los problemas y a las necesidades que tiene Consell", ha remarcado.

Amengual ha defendido que el municipio necesita un Ayuntamiento "cercano, ágil y resolutivo", que tenga capacidad para "afrontar los retos de los próximos años sin perder la identidad del pueblo".

Así, ha expresado su deseo de tener un Consell "cuidado, seguro, vivo y con oportunidades", es decir un pueblo que "avance" pero que "sea el Consell que quieren sus habitantes". Para conseguirlo ha subrayado que se necesita un Ayuntamiento que "escuche menos a los despachos y más a la calle, que gestione y que dé soluciones".

En este sentido, el PP de Consell afronta los próximos meses con la voluntad de "ampliar su base, incorporar nuevas personas y elaborar un proyecto municipal construido a partir de las necesidades de los vecinos".

Amengual ha indicado que quiere "escuchar mucho" antes de presentar propuestas, por lo que ha avanzado que "saldrá a la calle, hablará con la gente" y construirá un proyecto que "no nazca de un despacho, sino de la realidad cotidiana del pueblo".

El candidato ha asegurado que el objetivo es llegar a mayo de 2027 con un equipo "preparado", un proyecto "claro" y las ideas "necesarias para gobernar desde el primer día".

"El PP saldrá a ganar las próximas elecciones municipales y lo hará para ofrecer a los vecinos de Consell un proyecto serio, cercano y centrado exclusivamente en Consell", ha recalcado.

Por este motivo, ha apuntado que el PP empieza una nueva etapa con "mucho trabajo por delante" pero también con "mucha ilusión", por lo que quiere "sumar personas, escuchar todas las sensibilidades y construir un proyecto en el que muchos vecinos de Consell puedan sentirse representados".