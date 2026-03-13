Josefina Avilés y Ponç Bover, galardonados con el Cornelius Atticus 2025

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La técnica, dirigente y promotora Josefina Avilés, a título póstumo, y el deportista, técnico, dirigente y promotor Ponç Bover recibirán el galardón Cornelius Atticus 2025, la máxima distinción deportiva que otorga el Govern.

El Consell de Govern ha ratificado este viernes a los dos candidatos propuestos por el jurado del galardón, ha informado en la rueda de prensa posteriror la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Estarellas, actuando como portavoz.

Los galardonados recibirán este distinción en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva en diferentes ámbitos el día 26 de marzo, en Es Baluard.

El Govern ha explicado que Josefina Avilés y Ponç Bover han sido elegidos por su contribución excepcional al deporte de Baleares, tanto en el ámbito competitivo como en la promoción y desarrollo de disciplinas deportivas a lo largo de los años.

El Consell de Govern ha avalado la propuesta del jurado, realizada el 25 de febrero, que destaca la influencia y el legado de ambos en el panorama deportivo del archipiélago.

Avilés ha sido una figura fundamental en el desarrollo administrativo del deporte en las Islas y el fomento del deporte escolar, mientras que Bover ha sido uno de los atletas más laureados de su época y promotor del maratón de Calvià.

La distinción Cornelius Atticus, instaurada por el Govern, tiene como objetivo reconocer a aquellas personas que han contribuido de forma excelente al deporte como deportistas, técnicos, promotores o dirigentes.