Josep Ferrà, nuevo coordinador de PAS-MÉS per Esporles

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, en la asamblea en la que ha sido elegido como nuevo coordinador de PAS-MÉS per Esporles. - PAS-MÉS

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, ha sido elegido como nuevo coordinador de PAS-MÉS per Esporles.

Así se decidió durante la asamblea general que la formación celebró el miércoles y en la que se designó a la diputada ecosoberanista en el Parlament Maria Ramon, anterior coordinadora, como secretaria de Relaciones Políticas e Institucionales.

Entre los miembros de la nueva junta directiva, ha informado el partido en un comunicado, también se encuentra el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal.

Ferrà agradeció la confianza de la militancia y aseguró que en esta nueva etapa se consolidará "el proyecto colectivo de Esporles" y se reforzará una dirección "amplia, preparada y profundamente municipalista".

En la asamblea también se aprobó la ponencia política de PAS-MÉS para los próximos dos años, un documento que pone el foco en retos como la vivienda, la emergencia climática, la movilidad, la cohesión social, la economía local o la participación.

"El futuro de Esporles no está escrito, lo escribimos nosotros día a día con coherencia, proximidad y servicio", ha subrayado el nuevo coordinador.

El líder de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, destacó el valor y la necesidad de tener una agrupación municipal "fuerte" al margen de sus responsabilidades en el Ayuntamiento.