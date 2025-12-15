Un joven acusa a un hombre de violarle en Inca de forma agresiva y sádica: "Disfrutaba viéndome sufrir"

El acusado, durante el juicio. - EUROPA PRESS

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven supuestamente víctima de una violación en Inca en 2019 ha calificado el comportamiento del acusado como "agresivo" y "sádico" y se ha mostrado convencido de que disfrutaba viéndole sufrir.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzga este lunes a un hombre acusado de violar a un joven al que pretendía pagar para mantener relaciones sexuales.

La vista ha arrancado con la declaración de la víctima --el acusado lo hará en último lugar--, que ha afirmado que las relaciones sexuales nunca fueron consentidas y que el acusado "disfrutaba de la acción como algo sádico".

El joven ha explicado que un año antes de los hechos ya había contactado con el denunciado a través de una aplicación de contactos, aunque las relaciones sexuales en el mismo domicilio quedaron en preliminares.

En relación al encuentro objeto de juicio, del 6 de julio de 2019, el joven ha indicado que después de que contactara con él a través de la aplicación, sin mostrar el rostro, finalmente accedió al encuentro sin saber que era la misma persona, tras la insistencia del acusado y después de ofrecerle 80 euros por mantener relaciones sexuales. A preguntas de la defensa, ha señalado que se presentó en el domicilio, el mismo que el del primer encuentro, porque estaba convencido de que no era la persona que ya conocía.

"Me encerró y adquirió una actitud intimidante. Me retó a pelear con él. Me tiró al suelo, hurgó en mi cartera para robarme y empezó a bajarme los pantalones. Era evidente que su intención era hacerme daño, retenerme y verme asustado", ha relatado.

Sin embargo, el joven ha asegurado que nada más acceder a la vivienda, el procesado cerró la puerta con llave y, tras un forcejeo, lo violó en varias ocasiones. Solo le permitió marcharse cuando otra persona llamó al timbre y ante el temor de que alguien pudiera acudir en su auxilio.

La Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de diez años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de violación.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la tarde del 6 de julio de 2019. Los dos hombres habían quedado en el domicilio del procesado para mantener relaciones sexuales a cambio de 80 euros.

A consecuencia de estos hechos el perjudicado ha sufrido ansiedad y miedo a que le pudiera volver a suceder algo similar, señala el representante del Ministerio Público.