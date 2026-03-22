Un joven acusado de patronear una patera hasta Formentera se enfrenta a seis años de prisión

Archivo - Una patera en las costas de Mallorca. - POLICÍA - Archivo

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo viernes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Formentera.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone el fiscal en su escrito de acusación, zarpó de Oued El Harrach (Argelia) la tarde del 26 de octubre del año pasado con 22 pasajeros a bordo, todos ellos de origen argelino.

Aproximadamente 34 horas después, la patera, que no contaba con los mínimos sistemas de seguridad, arribó a s'Estufador (Formentera).

El acusado, siempre según el representante del Ministerio Público, fue el encargado de dirigir la embarcación durante la travesía junto a otro de los tripulantes, quien no está procesado en este procedimiento al ser menor de edad.