La joven herida en un accidente de moto este viernes en Ibiza es trasladada a Son Espases

IBIZA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La joven de 28 años herida en accidente de moto el viernes en Ibiza fue trasladada este sábado a las 18.30 horas al Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca, según ha informado el Área de Salud pitiusa.

Hay que recordar que, según informó el SAMU 061, el accidente tuvo lugar el mediodía de este viernes en la carretera de Sant Miquel a Santa Gertrudis.

Inicialmente, la mujer fue atendida por una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) que se topó con el accidente cuando circulaba por esta carretera.

También el viernes, otro motorista perdía la vida en Ibiza tras sufrir una caída.