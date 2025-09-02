Los jóvenes de Baleares necesitan casi 30 años de ahorro para poder comprar una vivienda, según un estudio

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Los jóvenes de Baleares necesitan cerca de 30 años de ahorro del 20 por ciento de su salario para poder acceder a una hipoteca, según un estudio de iAhorro.

Así, los jóvenes de hasta 35 años de las Islas, junto con los de Madrid, son los que más años de ahorro tienen que dedicar para poder comprar una casa a causa del desajuste entre ingresos y precios de vivienda.

Según el estudio, Baleares es la comunidad más tensionada y allí el precio medio de la vivienda ronda los 396.573 euros. Es por esto por lo que un joven necesitaría hasta 29,48 años de ahorro para alcanzar el 30 por ciento que exigen las entidades para conceder una hipoteca.

En esta región, han señalado, el elevado peso del turismo y la inversión extranjera presionan al alza los precios, muy por encima de los salarios locales (20.179,45 euros brutos anuales de media para una persona menor de 35 años, según el Instituto Nacional de Estadística).

El director de hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, ha subrayado que la mayoría de los bancos cuentan con productos específicos para jóvenes, que les ayudan sobre todo a poder pedir financiaciones superiores al 80 por ciento del precio de compraventa y, por tanto, a tener que aportar menos dinero de inicio para acceder a una hipoteca.

No obstante, ha indicado, este tipo de productos suelen financiar alrededor del 90 o 95 por ciento del precio de la vivienda, por lo que seguirían teniendo que aportar una parte de ahorros para que le concedan la hipoteca. "Incluso igual tendrían que poner a sus padres o a algún otro familiar como avalista", ha matizado Colombelli.