Joventuts Socialistes de Mallorca denuncia que "solo el 1,5% de los jóvenes" puede acceder a los programas del Consell

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Joventuts Socialistes de Mallorca ha denunciado públicamente que "solo el 1,5 por ciento de los jóvenes" accede a los programas del Consell de Mallorca basados, a su criterio, únicamente en subvencionar viajes de ocio.

En un comunicado este martes, los socialistas han criticado que el inicio de esta legislatura supuso el fin del bono de emancipación joven y que el Consell retiró el apoyo que prestaba a los municipios en temas de juventud.

A partir de ese momento, han recriminado, "solo se han conocido iniciativas lúdicas" por parte de la dirección general de Juventud, entre ellas, viajes a la nieve, a Menorca, parques de aventuras y ahora Galicia.

Se trata de viajes subvencionados en los que, a su juicio, se reservan muy pocas plazas, en este caso 35, lo que hace "totalmente inservible la iniciativa".

El secretario general de las Joventuts Socialistes de Mallorca, Joan Méndez, ha criticado la gestión del Consell en materia de juventud, considerando que la ruta por Galicia "vuelve a demostrar que el Consell PPVox de Galmés no sabe hacer otra cosa que subvencionar viajes a una minoría de elegidos, en lugar de ser una institución al servicio de toda la juventud de la isla".

En este sentido, han argumentado que los programas del Consell llegan al 1,5 por ciento de la población joven. Para Méndez, es una política "elitista" que "no prioriza las necesidades reales de los jóvenes, especialmente de aquellos que más apoyo necesitan.

Por otro lado, ha lamentado la eliminación del bono de emancipación joven, destacando que permitía a muchos jóvenes iniciar un proyecto de vida independiente. "Mientras se hacen fotos anunciando viajes, se desmantelan las políticas que realmente construían futuro", ha sostenido.

Los socialistas han reivindicado que la juventud "necesita políticas reales" de acceso a la vivienda, ocio saludable, apoyo emocional y oportunidades laborales.

Con todo, Joventuts Socialistes han exigido al Consell un "giro radical" en las políticas juveniles con "más recursos, más equidad y una visión que ponga el futuro de los jóvenes en el centro de la agenda institucional".