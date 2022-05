Jover (UP) defiende la participación de las mujeres en el mundo del motor y subraya la falta de respaldo económico

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada Podemos por Baleares en el Congreso Antònia Jover ha defendido este martes, en la Comisión de Deportes de la Cámara, la participación de las mujeres en el mundo del motor y ha subrayado la falta de respaldo económico.

Según ha informado Unidas Podemos en nota de prensa, la diputada de Podemos en el Congreso por Baleares Antònia Jover ha defendido este martes en la Comisión de Deportes de la institución la necesidad de trabajar para incluir a las mujeres en las competiciones del mundo del motor. Jover ha apuntado que "el mundo del motor es patriarcal, cerrado, y copado por hombres".

"Ya lo decía el famoso Bernie Ecclestone en 2016, cuando apuntó que las mujeres no tenemos las capacidades físicas para conducir a toda velocidad un Fórmula 1, y que por eso, no deberíamos ser tomadas en serio", ha recordado Jover, quien ha añadido que "como este señor, el resto de señoros del mundo también nos intentan vender constantemente que existe la igualdad real y que no hay que hacer nada. Ni por el físico podemos ser tomadas en serio".

En ese sentido, la diputada ha asegurado que "como siempre, las fórmulas efectivas para fomentar la participación de las mujeres en cualquier deporte tienen que ver con el respaldo económico". Jover ha recordado el caso de Marta García, que declaró el año pasado que no podía competir por no tener el apoyo económico suficiente.

Jover ha hecho mención por otra parte al campeonato internacional W-Series, una nueva categoría de monoplazas solo para mujeres, subrayando que "aunque este campeonato puede ayudar a aumentar la visibilidad de las mujeres en el mundo del motor, lo único que hace es segregarlas, generando exclusión, y no inclusión. La ex-subdirectora del equipo Williams de Fórmula 1, Claire Williams, tildaba este campeonato como un paso atrás que produce decepción".