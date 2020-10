Jover (UP) pide a PP y Cs que si no quieren luchar contra la pandemia "no se aferren al sillón"

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos por Baleares, Antònia Jover, ha reclamado este miércoles en el Congreso a los diputados del PP y Cs que "refuercen la sanidad pública, reanimen la atención primaria, pidan más rastreadores" y que "si se ven incapaces o no quieren luchar contra la pandemia, no se aferren al sillón, no se rían de los trabajadores o de las empresas turísticas".

Durante el debate para valorar las medidas del Gobierno para asegurar la supervivencia de los negocios y empleos en el sector de la hostelería y otros sectores relacionados con el turismo en España, Jover ha interpelado a la formación naranja y le ha recordado que gobiernan en dos autonomías "con más transmisión de COVID".

En la defensa de posiciones, la diputada ha asegurado que los españoles "saben bien" que al contrario que el PP en la crisis de 2008 el Gobierno actual ha creado un "escudo social" que está protegiendo a trabajadores, a autónomos y a empresas.

El sector turístico, ha añadido Jover, se está beneficiando de los ERTE, de las ayudas a los autónomos y de las diferentes líneas de financiación de las empresas.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

En esta línea, la diputada ha reconocido que ante la dimensión mundial de la crisis se intensifica la necesaria colaboración con todas las instituciones internacionales y la máxima colaboración con la UE, para abrir corredores seguros, para eliminar cuarentenas que están perjudicando en general y en particular a Baleares y Canarias.

Jover ha pedido la continua cooperación para recuperar la confianza de los turistas y el levantamiento de las restricciones de las fronteras en base a criterios epidemiológicos, comunes, claros y transparentes.

Así, Jover ha explicado que el Grupo Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha presentado varias enmiendas a la iniciativa que se debatía.

Han propuesto la necesidad de cooperación y coordinación con las CCAA y las entidades locales porque, han precisado, hacen falta planes de sostenibilidad para destinos maduros o con sobrecarga urbanística o ambiental para su reconversión hacia un modelo sostenible.

Además, Jover ha pedido seguir trabajando en la reactivación de mercados emisores a corto plazo, adaptada a las circunstancias actuales.